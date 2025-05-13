В ЯНАО оперативно потушили пожар в жилом доме

В городе Губкинском (ЯНАО) пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом двухэтажном доме. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную часть в 14:51 часов, сообщают в окружном главке МЧС.
«Сегодня в 14 часов 51 минуту в пожарно-спасательную часть Губкинского поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме № 45, расположенном в 11 микрорайоне», — сообщает telegram-канал управления.
По информации регионального МЧС, пожарные прибыли на место вызова в течение нескольких минут. На момент прибытия подразделений происходило горение в чердачном помещении на площади около пяти кв. м. Огонь был полностью ликвидирован уже через 25 минут после поступления вызова.
По предварительным данным, причиной пожара могли стать ремонтные работы, проводившиеся в чердачном помещении дома. В результате происшествия никто не погиб, жилой дом не получил серьезных повреждений. Один мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью.
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