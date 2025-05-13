13 мая 2025

В ЯНАО оперативно потушили пожар в жилом доме

В Губкинском пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар потушили силами местных расчетов
Пожар потушили силами местных расчетов Фото:

В городе Губкинском (ЯНАО) пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом двухэтажном доме. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную часть в 14:51 часов, сообщают в окружном главке МЧС. 

«Сегодня в 14 часов 51 минуту в пожарно-спасательную часть Губкинского поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме № 45, расположенном в 11 микрорайоне», — сообщает telegram-канал управления. 

По информации регионального МЧС, пожарные прибыли на место вызова в течение нескольких минут. На момент прибытия подразделений происходило горение в чердачном помещении на площади около пяти кв. м. Огонь был полностью ликвидирован уже через 25 минут после поступления вызова.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать ремонтные работы, проводившиеся в чердачном помещении дома. В результате происшествия никто не погиб, жилой дом не получил серьезных повреждений. Один мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью.

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В городе Губкинском (ЯНАО) пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом двухэтажном доме. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную часть в 14:51 часов, сообщают в окружном главке МЧС.  «Сегодня в 14 часов 51 минуту в пожарно-спасательную часть Губкинского поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме № 45, расположенном в 11 микрорайоне», — сообщает telegram-канал управления.  По информации регионального МЧС, пожарные прибыли на место вызова в течение нескольких минут. На момент прибытия подразделений происходило горение в чердачном помещении на площади около пяти кв. м. Огонь был полностью ликвидирован уже через 25 минут после поступления вызова. По предварительным данным, причиной пожара могли стать ремонтные работы, проводившиеся в чердачном помещении дома. В результате происшествия никто не погиб, жилой дом не получил серьезных повреждений. Один мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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