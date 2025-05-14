Для тушения скважин «Харампурнефтегаза» в ЯНАО прибыли дополнительные силы из ХМАО. Видео

Дополнительные силы прибыли для тушения пожара на месторождении в ЯНАО
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Технику из ХМАО вызвали для ликвидации ЧП в ЯНАО
Технику из ХМАО вызвали для ликвидации ЧП в ЯНАО Фото:
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Пожар на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО

Для тушения пожара на месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО потребовались дополнительные силы. Утром 13 мая из Нефтеюганска вызвали две спецмашины с оборудованием, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В 10.32 13 мая две единицы техники в составе трех человек — двух водителей и начальника ОП „Пойковский“ филиала „Сибирь“ ООО „РН-Пожарная безопасность“, выехали на месторождение из Нефтеюганска», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время техника прибыла к месту ликвидации ЧП. На 14 мая  оборудования и инструмента для проведения работ достаточно.

Ранее URA.RU сообщало, что к вечеру 12 мая тушение пожара не производилось из-за высоких факелов огня, бьющих из скважин. Их высота достигала 45 метров, а площадь до 40 квадратных метров. К вечеру 13 мая наблюдалась на же картина, величина столбов пламени не уменьшилась.

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Для тушения пожара на месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО потребовались дополнительные силы. Утром 13 мая из Нефтеюганска вызвали две спецмашины с оборудованием, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В 10.32 13 мая две единицы техники в составе трех человек — двух водителей и начальника ОП „Пойковский“ филиала „Сибирь“ ООО „РН-Пожарная безопасность“, выехали на месторождение из Нефтеюганска», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время техника прибыла к месту ликвидации ЧП. На 14 мая  оборудования и инструмента для проведения работ достаточно. Ранее URA.RU сообщало, что к вечеру 12 мая тушение пожара не производилось из-за высоких факелов огня, бьющих из скважин. Их высота достигала 45 метров, а площадь до 40 квадратных метров. К вечеру 13 мая наблюдалась на же картина, величина столбов пламени не уменьшилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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