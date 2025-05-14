Для тушения пожара на месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО потребовались дополнительные силы. Утром 13 мая из Нефтеюганска вызвали две спецмашины с оборудованием, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«В 10.32 13 мая две единицы техники в составе трех человек — двух водителей и начальника ОП „Пойковский“ филиала „Сибирь“ ООО „РН-Пожарная безопасность“, выехали на месторождение из Нефтеюганска», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время техника прибыла к месту ликвидации ЧП. На 14 мая оборудования и инструмента для проведения работ достаточно.
Ранее URA.RU сообщало, что к вечеру 12 мая тушение пожара не производилось из-за высоких факелов огня, бьющих из скважин. Их высота достигала 45 метров, а площадь до 40 квадратных метров. К вечеру 13 мая наблюдалась на же картина, величина столбов пламени не уменьшилась.
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