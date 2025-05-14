14 мая 2025

«Тренажеры сломаны, везде грязь»: курганцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере. Фото

Курганцы пожаловались на опасную детскую площадку в новом сквере
© Служба новостей «URA.RU»
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Игровая площадка нуждается в ремонте
Игровая площадка нуждается в ремонте Фото:

Жители улицы Перова в Кургане просят городские власти отремонтировать детскую площадку в сквере «Молодежи». Прошло всего два года с момента ее открытия, а некоторые тренажеры уже успели сломать. Кроме того, из-за дождей на площадке грязно. Детям играть небезопасно. Об этом говорится в жалобе.

«Есть повреждения детской площадки в сквере „Молодежи“, которые могут привести к травмам детей. После дождя там стоят лужи и грязь, местные жители своими руками пытаются перекрыть ямы с лужами деревянными досками, что тоже является небезопасным для детей», — сообщается на сайте «Обратись».

В мэрии Кургана ответили горожанам, что до конца мая планируется провести ремонт на детской площадке. Также чиновники пообещали привезти песок для подсыпки, когда будет благоприятная погода. 

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Жители улицы Перова в Кургане просят городские власти отремонтировать детскую площадку в сквере «Молодежи». Прошло всего два года с момента ее открытия, а некоторые тренажеры уже успели сломать. Кроме того, из-за дождей на площадке грязно. Детям играть небезопасно. Об этом говорится в жалобе. «Есть повреждения детской площадки в сквере „Молодежи“, которые могут привести к травмам детей. После дождя там стоят лужи и грязь, местные жители своими руками пытаются перекрыть ямы с лужами деревянными досками, что тоже является небезопасным для детей», — сообщается на сайте «Обратись». В мэрии Кургана ответили горожанам, что до конца мая планируется провести ремонт на детской площадке. Также чиновники пообещали привезти песок для подсыпки, когда будет благоприятная погода. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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