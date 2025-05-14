Жители улицы Перова в Кургане просят городские власти отремонтировать детскую площадку в сквере «Молодежи». Прошло всего два года с момента ее открытия, а некоторые тренажеры уже успели сломать. Кроме того, из-за дождей на площадке грязно. Детям играть небезопасно. Об этом говорится в жалобе.
«Есть повреждения детской площадки в сквере „Молодежи“, которые могут привести к травмам детей. После дождя там стоят лужи и грязь, местные жители своими руками пытаются перекрыть ямы с лужами деревянными досками, что тоже является небезопасным для детей», — сообщается на сайте «Обратись».
В мэрии Кургана ответили горожанам, что до конца мая планируется провести ремонт на детской площадке. Также чиновники пообещали привезти песок для подсыпки, когда будет благоприятная погода.
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