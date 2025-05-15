В Батайске Ростовской области взорвался киоск с шаурмой. Видео

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Палатка с шаурмой взорвалась в Батайске
Палатка с шаурмой взорвалась в Батайске Фото:

В Батайске Ростовской области взорвался киоск с шаурмой. Инцидент случился около 02:00 на улице Куйбышева, всего в 50 метрах от детского дома. По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны.

«Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в городе Батайске Ростовской области», — пишет Life. Согласно информации местных жителей, сначала был слышен мощный хлопок, после чего в районе парка имени Ленина возникло яркое зарево от пожара. Горожане сообщают, что пять строений, расположенных рядом с киоском и занимающихся общепитом, сгорели дотла.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

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В Батайске Ростовской области взорвался киоск с шаурмой. Инцидент случился около 02:00 на улице Куйбышева, всего в 50 метрах от детского дома. По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны. «Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в городе Батайске Ростовской области», — пишет Life. Согласно информации местных жителей, сначала был слышен мощный хлопок, после чего в районе парка имени Ленина возникло яркое зарево от пожара. Горожане сообщают, что пять строений, расположенных рядом с киоском и занимающихся общепитом, сгорели дотла. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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