В Кремле раскрыли, сколько продлятся переговоры России и Украины

Продолжительность переговоров между Россией и Украиной в Турции будет зависеть от их хода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательная длительность консультаций пока не определена.
«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал представитель Кремля. Его слова передает ТАСС.
В Стамбуле на 15 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в этих переговорах. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Следите за ходом переговоров в онлайн-трансляции URA.RU.
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