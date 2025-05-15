В Кремле раскрыли, сколько продлятся переговоры России и Украины

Песков: длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода
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Песков рассказал, сколько продлятся переговоры РФ и Украины
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Продолжительность переговоров между Россией и Украиной в Турции будет зависеть от их хода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательная длительность консультаций пока не определена.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал представитель Кремля. Его слова передает ТАСС.

В Стамбуле на 15 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в этих переговорах. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Следите за ходом переговоров в онлайн-трансляции URA.RU.

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Продолжительность переговоров между Россией и Украиной в Турции будет зависеть от их хода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательная длительность консультаций пока не определена. «Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал представитель Кремля. Его слова передает ТАСС. В Стамбуле на 15 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в этих переговорах. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Следите за ходом переговоров в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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