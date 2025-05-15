В Стамбуле стартуют переговоры России и Украины. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Турции 15 мая состоятся переговоры России и Украины
В Турции 15 мая состоятся переговоры России и Украины Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.

11:01 Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, срок проведения переговоров между Россией и Украиной в Турции будет определяться динамикой обсуждений. Точная продолжительность встречи на данный момент не установлена.

10:32 Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.

10:27 Переговоры между Россией и Украиной могут состояться в стамбульском дворце Долмабахче — в том же месте, где проходила аналогичная встреча в 2022 году, пишет telegram-канал Zvezdanews. Начало переговоров запланировано на 10:00 по московскому времени. Переговорный процесс будет проходить в закрытом формате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. 11:01 Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, срок проведения переговоров между Россией и Украиной в Турции будет определяться динамикой обсуждений. Точная продолжительность встречи на данный момент не установлена. 10:32 Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник. 10:27 Переговоры между Россией и Украиной могут состояться в стамбульском дворце Долмабахче — в том же месте, где проходила аналогичная встреча в 2022 году, пишет telegram-канал Zvezdanews. Начало переговоров запланировано на 10:00 по московскому времени. Переговорный процесс будет проходить в закрытом формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...