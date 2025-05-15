В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.
11:01 Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, срок проведения переговоров между Россией и Украиной в Турции будет определяться динамикой обсуждений. Точная продолжительность встречи на данный момент не установлена.
10:32 Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.
10:27 Переговоры между Россией и Украиной могут состояться в стамбульском дворце Долмабахче — в том же месте, где проходила аналогичная встреча в 2022 году, пишет telegram-канал Zvezdanews. Начало переговоров запланировано на 10:00 по московскому времени. Переговорный процесс будет проходить в закрытом формате.
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