В свердловском поселке перекроют дороги из-за строительства газопровода. Карта

В поселке Совхозный до 30 мая ограничат движение на улице Полковая
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Движение закроют до 30 мая
Движение закроют до 30 мая Фото:

Движение транспорта в поселке Совхозный временно ограничат с 27 по 30 мая в районе дома № 25 на улице Полковой. Об этом сообщили специалисты АО «Екатеринбурггаз», объяснив меры необходимостью проведения работ по строительству газопровода. Информация размещена на официальном портале города.

«Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой — Предельной — Полковой», — отмечается в сообщении. Специалисты подчеркнули, что перекрытие не повлияет на схему движения общественного транспорта.

На период проведения работ на улице Полковой установят дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и организованность движения. Жителей и гостей поселка Совхозного просят учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

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Движение транспорта в поселке Совхозный временно ограничат с 27 по 30 мая в районе дома № 25 на улице Полковой. Об этом сообщили специалисты АО «Екатеринбурггаз», объяснив меры необходимостью проведения работ по строительству газопровода. Информация размещена на официальном портале города. «Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой — Предельной — Полковой», — отмечается в сообщении. Специалисты подчеркнули, что перекрытие не повлияет на схему движения общественного транспорта. На период проведения работ на улице Полковой установят дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и организованность движения. Жителей и гостей поселка Совхозного просят учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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