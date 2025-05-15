Движение транспорта в поселке Совхозный временно ограничат с 27 по 30 мая в районе дома № 25 на улице Полковой. Об этом сообщили специалисты АО «Екатеринбурггаз», объяснив меры необходимостью проведения работ по строительству газопровода. Информация размещена на официальном портале города.
«Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой — Предельной — Полковой», — отмечается в сообщении. Специалисты подчеркнули, что перекрытие не повлияет на схему движения общественного транспорта.
На период проведения работ на улице Полковой установят дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и организованность движения. Жителей и гостей поселка Совхозного просят учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.
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