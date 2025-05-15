В Екатеринбурге поймали воровку, которая прикрывалась детской коляской. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина прятала украденное в кояску
Женщина прятала украденное в кояску Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии зафиксировали серию краж из сетевого гипермаркета на улице Академика Сахарова, которые совершала женщиной с использованием детской коляски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. По данным ведомства, злоумышленница неоднократно прятала товары в коляску с малышом и проходила мимо кассы, не оплачивая покупки.

«Наблюдение за женщиной позволило зафиксировать моменты хищения товаров на сумму порядка 5000 рублей, среди которых были продукты питания, бытовая химия и игрушки», — рассказали сотрудники службы безопасности торговой сети.

Женщину задержали. Позже выяснилось, что таким способом она совершила больше десятка аналогичных краж в различных отделах магазина. Во всех случаях использовалась одна и та же схема — товары прятались в детской коляске, после чего женщина покидала торговую точку, не оплачивая их.

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что в отношении задержанной 1983 года рождения возбуждены уголовные дела по факту краж. В настоящее время ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии зафиксировали серию краж из сетевого гипермаркета на улице Академика Сахарова, которые совершала женщиной с использованием детской коляски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. По данным ведомства, злоумышленница неоднократно прятала товары в коляску с малышом и проходила мимо кассы, не оплачивая покупки. «Наблюдение за женщиной позволило зафиксировать моменты хищения товаров на сумму порядка 5000 рублей, среди которых были продукты питания, бытовая химия и игрушки», — рассказали сотрудники службы безопасности торговой сети. Женщину задержали. Позже выяснилось, что таким способом она совершила больше десятка аналогичных краж в различных отделах магазина. Во всех случаях использовалась одна и та же схема — товары прятались в детской коляске, после чего женщина покидала торговую точку, не оплачивая их. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что в отношении задержанной 1983 года рождения возбуждены уголовные дела по факту краж. В настоящее время ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Женщина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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