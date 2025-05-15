В мэрии назвали, какой будет зарплата у екатеринбуржцев в 2025 году

В конце 2025 года средняя зарплата в Екатеринбурге рублей достигнет 115 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата составит 115 тысяч рублей
Средняя зарплата составит 115 тысяч рублей Фото:

В конце 2025 года средний уровень зарплаты в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. Такую надежду в ходе коллегии высказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.

«Надеемся, что в конце года средний уровень зарплаты в городе составит 115 тысяч рублей», — заявил Прядеин. Добавив, что в 2024 году Екатеринбург находился в лидерах по уровню заработной платы.

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В конце 2025 года средний уровень зарплаты в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. Такую надежду в ходе коллегии высказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU. «Надеемся, что в конце года средний уровень зарплаты в городе составит 115 тысяч рублей», — заявил Прядеин. Добавив, что в 2024 году Екатеринбург находился в лидерах по уровню заработной платы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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