В мэрии назвали, какой будет зарплата у екатеринбуржцев в 2025 году

Средняя зарплата составит 115 тысяч рублей
В конце 2025 года средний уровень зарплаты в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. Такую надежду в ходе коллегии высказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Надеемся, что в конце года средний уровень зарплаты в городе составит 115 тысяч рублей», — заявил Прядеин. Добавив, что в 2024 году Екатеринбург находился в лидерах по уровню заработной платы.
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