«Халат-кимоно, косметичка, бинты»: что предложат роженицам Ямала осенью 2025 года

Власти ЯНАО утвердили состав подарочного набора для рожениц — «Ямальская мама». Уже осенью 2025 года его начнут выдавать в перинатальных центрах и родильных отделениях региона, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В подарочный комплект включили 28 предметов, необходимых для комфортного пребывания женщины в роддоме. В набор вошли халат-кимоно, сорочки для кормления, полотенца, носки, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое белье, компрессионные бинты, косметичка с наполнением. Кроме того, в набор добавили практичные мелочи: бутилированную воду и средства личной гигиены», — рассказала замгубернатора Новоселова в своем telegram-канале.
Весь набор будет компактно упакован в удобную сумку, которую можно взять с собой домой после выписки. Власти отмечают, что подобная инициатива призвана поддержать женщин в важный период жизни и повысить качество предоставляемых услуг в учреждениях здравоохранения региона.
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