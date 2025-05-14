14 мая 2025

«Халат-кимоно, косметичка, бинты»: что предложат роженицам Ямала осенью 2025 года

Власти ЯНАО утвердили состав подарочного набора для рожениц
© Служба новостей «URA.RU»
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В набор войдет все самое необходимое для мам
В набор войдет все самое необходимое для мам Фото:

Власти ЯНАО утвердили состав подарочного набора для рожениц — «Ямальская мама». Уже осенью 2025 года его начнут выдавать в перинатальных центрах и родильных отделениях региона, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

 «В подарочный комплект включили 28 предметов, необходимых для комфортного пребывания женщины в роддоме. В набор вошли халат-кимоно, сорочки для кормления, полотенца, носки, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое белье, компрессионные бинты, косметичка с наполнением. Кроме того, в набор добавили практичные мелочи: бутилированную воду и средства личной гигиены», — рассказала замгубернатора Новоселова в своем telegram-канале.

Весь набор будет компактно упакован в удобную сумку, которую можно взять с собой домой после выписки. Власти отмечают, что подобная инициатива призвана поддержать женщин в важный период жизни и повысить качество предоставляемых услуг в учреждениях здравоохранения региона.

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Власти ЯНАО утвердили состав подарочного набора для рожениц — «Ямальская мама». Уже осенью 2025 года его начнут выдавать в перинатальных центрах и родильных отделениях региона, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.  «В подарочный комплект включили 28 предметов, необходимых для комфортного пребывания женщины в роддоме. В набор вошли халат-кимоно, сорочки для кормления, полотенца, носки, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое белье, компрессионные бинты, косметичка с наполнением. Кроме того, в набор добавили практичные мелочи: бутилированную воду и средства личной гигиены», — рассказала замгубернатора Новоселова в своем telegram-канале. Весь набор будет компактно упакован в удобную сумку, которую можно взять с собой домой после выписки. Власти отмечают, что подобная инициатива призвана поддержать женщин в важный период жизни и повысить качество предоставляемых услуг в учреждениях здравоохранения региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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