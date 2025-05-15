Песков ответил на вопрос, будет ли Путин присутствовать на переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин точно не будет присутствовать на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможном участии Путина в прямых переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая 2025 года. Слова пресс-секретаря президента передает РИА Новости.
Глава России призвал Киев к началу прямых переговоров без предварительных условий и назвал точную дату: 15 мая. В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Анкаре. После этого Путин утвердил состав российской делегации, в нее войдут: помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Президент не собирался ехать в Стамбул, делегацию возглавил Мединский.
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