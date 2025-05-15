ВСУ атаковали российский регион в день переговоров в Стамбуле: карта СВО на Украине 15 мая

В день начала переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по инфраструктуре в Курской области, в результате чего был полностью разрушен мост через реку в селе Снагость. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Также известно, что ВСУ начали применять на фронте мины, замаскированные под грибы. В то же время Вооруженные силы РФ заблокировали группу украинских боевиков в районе села Старая Николавека в ДНР, а также уничтожили личный состав ВСУ численностью до 50 человек в Дружелюбовке Харьковской области. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Курская область
Украинские военные в день начала переговоров Москвы и Киева нанесли удары по инфраструктуре в Курской области, в результате которых полностью разрушен мост через реку в селе Снагость. Об этом сообщают telegram-каналы.
«ВСУ уничтожили мост в селе Снагость Кореневского района», — пишет telegram-канал «Типичный Курск». О пострадавших не сообщается.
Также в селе Большенизовцево под Курском был совершен удар украинским беспилотником по гражданскому автомобилю, следовавшему по автодороге. По сообщению врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате происшествия пострадали два мужчины в возрасте 38 и 48 лет. Пострадавшие доставлены в Рыльскую центральную районную больницу.
Украинские военнослужащие нанесли целенаправленный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино Курской области, в результате чего здание выгорело, а крыша обвалилась. Об этом сообщили в пресс-службе Курской епархии. Там также уточнили, что по объекту был нанесен прицельный удар. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.
ЛНР
В ЛНР беспилотник ВСУ нанес удар по школе в Приволье, в результате чего здание получило повреждения. Пострадавших нет, так как атака произошла ночью. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.
Украинская армия в лесополосах вблизи Кременной в ЛНР начала использовать мины, замаскированные под грибы. Подобные устройства представляют серьезную опасность для местного населения. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. По его словам, такие взрывные устройства внешне могут напоминать обычные предметы, однако при соприкосновении с ними существует высокая вероятность трагических последствий.
ДНР
Группировка украинских войск оказалась фактически заблокирована в районе села Старая Николаевка на константиновском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Ян Гагин. По его словам, ситуация для украинских сил сложилась критической, поскольку все пути отступления и снабжения, включая доставку боеприпасов и провизии, оказались перекрыты. Гагин отметил, что на этом участке собралось довольно много украинских военнослужащих.
Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Российские военные успешно провели операции в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заняв стратегически важные позиции и выбив ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС. По его словам, российским бойцам удалось зачистить небольшой участок лесного массива на севере города, а также освободить три многоэтажных здания в центральной части Часова Яра от противника. Кроме того, была успешно ликвидирована опорная точка украинских сил восточнее Николаевки.
Харьковская область
В результате атак российские военнослужащие уничтожили до 50 солдат ВСУ и около 20 единиц их вооружения и техники в Дружелюбовке, расположенной в Харьковской области. Как сообщается, Киев планировал направить это вооружение в район Петровского в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко отметил для ТАСС, что благодаря объективному контролю на западных рубежах ЛНР российские силы смогли выявить концентрацию вражеской техники и личного состава в указанном населенном пункте.
Российские артиллеристы уничтожают вражескую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО
Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают успешно выполнять огневые задачи, нацеливаясь на бронетехнику, огневые средства и скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Как сообщают источники Пятого канала, артиллерийские расчеты действуют в круглосуточном режиме, получая новые цели практически непрерывно. После выполнения воздушной разведки артиллеристы получают точные координаты вражеской артиллерии и моментально наносят удар по противнику.
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