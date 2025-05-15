ВСУ ударили по храму в Курской области в день переговоров России и Украины. Фото

Украина нанесла удар по храму в Теткино Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ нанесли удар по храму под Курском
ВСУ нанесли удар по храму под Курском Фото:
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Украинские военнослужащие нанесли целенаправленный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино Курской области, в результате чего здание выгорело, а крыша обвалилась. Об этом сообщили в пресс-службе Курской епархии.

«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Теткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась», — рассказали РИА Новости в епархии. В пресс-службе также уточнили, что по объекту был нанесен прицельный удар. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.

Ранее в день, когда стартовали переговоры между Москвой и Киевом, украинские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Курской области. Из-за атаки был полностью уничтожен мост через реку в селе Снагость. Кроме того, утром в районе населенного пункта Большенизовцево украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге.

Храм в Теткино выгорел изнутри
Храм в Теткино выгорел изнутри
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Украинские военнослужащие нанесли целенаправленный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино Курской области, в результате чего здание выгорело, а крыша обвалилась. Об этом сообщили в пресс-службе Курской епархии. «ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Теткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась», — рассказали РИА Новости в епархии. В пресс-службе также уточнили, что по объекту был нанесен прицельный удар. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших. Ранее в день, когда стартовали переговоры между Москвой и Киевом, украинские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Курской области. Из-за атаки был полностью уничтожен мост через реку в селе Снагость. Кроме того, утром в районе населенного пункта Большенизовцево украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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