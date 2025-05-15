Украинские военнослужащие нанесли целенаправленный удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино Курской области, в результате чего здание выгорело, а крыша обвалилась. Об этом сообщили в пресс-службе Курской епархии.
«ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Теткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась», — рассказали РИА Новости в епархии. В пресс-службе также уточнили, что по объекту был нанесен прицельный удар. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.
Ранее в день, когда стартовали переговоры между Москвой и Киевом, украинские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Курской области. Из-за атаки был полностью уничтожен мост через реку в селе Снагость. Кроме того, утром в районе населенного пункта Большенизовцево украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.