Убитую из-за денег свердловчанку-инвалида похоронили рядом с могилой ее матери

Убитую из-за денег 44-летнюю Оксану М. похоронили в деревне Давыдково (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее близкая подруга.
«Схоронили рядом с могилой матери», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с близкими Оксаны не удалось.
Оксана была инвалидом, у нее было психологическое заболевание. В последнее время она проживала с сестрой в поселке Уфимский. Друзья и родные отзываются о ней как о хорошем и спокойном человеке.
Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. В этот день Оксана уехала с Денисом Гоппаровым в лес и не вернулась домой. Родные забили тревогу, 12 мая ее объявили в розыск. Силовики вышли на след Гоппарова. Он сознался, что убил женщину из-за денег, которые она получила за смерть мужа на спецоперации на Украине. Подробнее об трагедии, — в сюжете URA.RU.
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