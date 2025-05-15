Убитую из-за денег свердловчанку-инвалида похоронили рядом с могилой ее матери

15 мая 2025 в 16:58 Размер текста - 17 +

Похороны прошли в деревне Давыдково (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Свердловчанку убили и закопали ради денег Убитую из-за денег 44-летнюю Оксану М. похоронили в деревне Давыдково (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее близкая подруга. «Схоронили рядом с могилой матери», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с близкими Оксаны не удалось. Оксана была инвалидом, у нее было психологическое заболевание. В последнее время она проживала с сестрой в поселке Уфимский. Друзья и родные отзываются о ней как о хорошем и спокойном человеке. Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. В этот день Оксана уехала с Денисом Гоппаровым в лес и не вернулась домой. Родные забили тревогу, 12 мая ее объявили в розыск. Силовики вышли на след Гоппарова. Он сознался, что убил женщину из-за денег, которые она получила за смерть мужа на спецоперации на Украине. Подробнее об трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитую из-за денег 44-летнюю Оксану М. похоронили в деревне Давыдково (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее близкая подруга. «Схоронили рядом с могилой матери», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с близкими Оксаны не удалось. Оксана была инвалидом, у нее было психологическое заболевание. В последнее время она проживала с сестрой в поселке Уфимский. Друзья и родные отзываются о ней как о хорошем и спокойном человеке. Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. В этот день Оксана уехала с Денисом Гоппаровым в лес и не вернулась домой. Родные забили тревогу, 12 мая ее объявили в розыск. Силовики вышли на след Гоппарова. Он сознался, что убил женщину из-за денег, которые она получила за смерть мужа на спецоперации на Украине. Подробнее об трагедии, — в сюжете URA.RU.