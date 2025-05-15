Убитую из-за денег свердловчанку-инвалида похоронили рядом с могилой ее матери

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Открытие памятника героям сво на Болгарском кладбище. Пермь, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Похороны прошли в деревне Давыдково (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанку убили и закопали ради денег

Убитую из-за денег 44-летнюю Оксану М. похоронили в деревне Давыдково (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее близкая подруга.

«Схоронили рядом с могилой матери», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с близкими Оксаны не удалось.

Оксана была инвалидом, у нее было психологическое заболевание. В последнее время она проживала с сестрой в поселке Уфимский. Друзья и родные отзываются о ней как о хорошем и спокойном человеке.

Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. В этот день Оксана уехала с Денисом Гоппаровым в лес и не вернулась домой. Родные забили тревогу, 12 мая ее объявили в розыск. Силовики вышли на след Гоппарова. Он сознался, что убил женщину из-за денег, которые она получила за смерть мужа на спецоперации на Украине. Подробнее об трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Убитую из-за денег 44-летнюю Оксану М. похоронили в деревне Давыдково (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее близкая подруга. «Схоронили рядом с могилой матери», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с близкими Оксаны не удалось. Оксана была инвалидом, у нее было психологическое заболевание. В последнее время она проживала с сестрой в поселке Уфимский. Друзья и родные отзываются о ней как о хорошем и спокойном человеке. Убийство произошло 8 мая в Ачитском районе. В этот день Оксана уехала с Денисом Гоппаровым в лес и не вернулась домой. Родные забили тревогу, 12 мая ее объявили в розыск. Силовики вышли на след Гоппарова. Он сознался, что убил женщину из-за денег, которые она получила за смерть мужа на спецоперации на Украине. Подробнее об трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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