«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Движение «Ветераны России» официально обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с предложением вернуть Волгограду историческое название — Сталинград. Об этом сообщает РИА Новости.
«„Ветераны России“ обратились к Путину, Володину и Матвиенко с предложением переименовать Волгоград в Сталинград», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении. По мнению представителей движения, в условиях эскалации информационной войны против России возвращение имени Сталинград приобретает особое геополитическое значение.
Активисты считают, что это позволит напомнить мировому сообществу о решающей роли города в разгроме нацизма и восстановить историческую справедливость. Также предлагается присвоить городу статус федерального значения и создать на его территории патриотический кластер международного масштаба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.