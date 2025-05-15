«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

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Волгоград сейчас приобретает особое геополитическое значение
Волгоград сейчас приобретает особое геополитическое значение Фото:

Движение «Ветераны России» официально обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с предложением вернуть Волгограду историческое название — Сталинград. Об этом сообщает РИА Новости.

«„Ветераны России“ обратились к Путину, Володину и Матвиенко с предложением переименовать Волгоград в Сталинград», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении. По мнению представителей движения, в условиях эскалации информационной войны против России возвращение имени Сталинград приобретает особое геополитическое значение.

Активисты считают, что это позволит напомнить мировому сообществу о решающей роли города в разгроме нацизма и восстановить историческую справедливость. Также предлагается присвоить городу статус федерального значения и создать на его территории патриотический кластер международного масштаба.

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Движение «Ветераны России» официально обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с предложением вернуть Волгограду историческое название — Сталинград. Об этом сообщает РИА Новости. «„Ветераны России“ обратились к Путину, Володину и Матвиенко с предложением переименовать Волгоград в Сталинград», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении. По мнению представителей движения, в условиях эскалации информационной войны против России возвращение имени Сталинград приобретает особое геополитическое значение. Активисты считают, что это позволит напомнить мировому сообществу о решающей роли города в разгроме нацизма и восстановить историческую справедливость. Также предлагается присвоить городу статус федерального значения и создать на его территории патриотический кластер международного масштаба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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