14 мая 2025

Рецидивист в Салехарде истязал беспомощную сожительницу и угрожал ей ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более полугода мужчина избивал свою сожительницу
Более полугода мужчина избивал свою сожительницу Фото:

В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в истязании своей сожительницы, находящейся в беспомощном состоянии, а также в угрозе убийством. Об этом сообщили в Салехардском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, с апреля 2024 года по январь 2025 года обвиняемый систематически наносил побои своей сожительнице и неоднократно угрожал ей убийством, демонстрируя нож.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в истязании своей сожительницы, находящейся в беспомощном состоянии, а также в угрозе убийством. Об этом сообщили в Салехардском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО. «Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, с апреля 2024 года по январь 2025 года обвиняемый систематически наносил побои своей сожительнице и неоднократно угрожал ей убийством, демонстрируя нож. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...