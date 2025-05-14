Рецидивист в Салехарде истязал беспомощную сожительницу и угрожал ей ножом

В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в истязании своей сожительницы, находящейся в беспомощном состоянии, а также в угрозе убийством. Об этом сообщили в Салехардском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, с апреля 2024 года по январь 2025 года обвиняемый систематически наносил побои своей сожительнице и неоднократно угрожал ей убийством, демонстрируя нож.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!