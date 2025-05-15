Воздушные подушки на главной переправе ЯНАО возобновили работу

На переправе Салехард - Лабытнанги восстановлено движение
Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Суда на воздушной подушке возобновили работу», — сообщила пресс-служба департамента. Ранее URA.RU сообщало, что из-за усиления ветра суда на воздушной подушке приостановили движение на переправе.
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