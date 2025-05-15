Губернатор Текслер наградил зампреда правительства Челябинской области

Заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.
«За эффективную деятельность по обеспечению исполнения полномочий правительства Челябинской области, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд наградить медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени Зюся Сергей Валерьевича, заместителя председателя правительства Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Награду Зюсь получил в день своего 40-летия.
Сергей Зюсь родился в 1985 году в Челябинске. В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы. Работал в коммерческих структурах, с 2010 года – на муниципальной службе, возглавлял информационно-аналитический отдел собрания депутатов Озерска. В 2019 году принял предложение стать пресс-секретарем главы региона, одновременно координируя работу медиаблока областной власти. С февраля 2021 года получил пост замруководителя аппарата губернатора и правительства, в октябре 2024 года стал зампредседателя правительства.
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