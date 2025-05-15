15 мая 2025

Молодое поколение россиян рискует стать самым закредитованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Кредитная нагрузка на молодое поколение россиян выросла
Кредитная нагрузка на молодое поколение россиян выросла Фото:

Молодое поколение рискует стать самым закредитованным. Об этом говорит статистика, опубликованная Центральным банком. В ней указано, что за последний квартал 2024 года 12 процентов кредитных карт были оформлены на людей младше 20 лет. Неудивительно, что популярность набирает и процедура банкротства, с помощью которой закредитованные избавляются от своих долгов.

Все это приводит к тому, что многие молодые люди перестают жить по средствам. Некоторые оформляют новую кредитку, чтобы закрыть долг на старой. А дальше открывают кредиты, либо обращаются к микрозаймам. Героиня нового выпуска шоу «По фактам» поделилась историей, как она попала в долговую яму. А мы вместе с экспертами рассказываем, в каких случаях стоит подать на банкротство и как грамотно закрыть задолженность.

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Молодое поколение рискует стать самым закредитованным. Об этом говорит статистика, опубликованная Центральным банком. В ней указано, что за последний квартал 2024 года 12 процентов кредитных карт были оформлены на людей младше 20 лет. Неудивительно, что популярность набирает и процедура банкротства, с помощью которой закредитованные избавляются от своих долгов. Все это приводит к тому, что многие молодые люди перестают жить по средствам. Некоторые оформляют новую кредитку, чтобы закрыть долг на старой. А дальше открывают кредиты, либо обращаются к микрозаймам. Героиня нового выпуска шоу «По фактам» поделилась историей, как она попала в долговую яму. А мы вместе с экспертами рассказываем, в каких случаях стоит подать на банкротство и как грамотно закрыть задолженность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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