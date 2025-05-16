В общественной палате РФ предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре для школьников

В Общественной палате Российской Федерации предложили ввести обязательный экзамен по физической культуре для школьников. С такой инициативой выступила член комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, а также член Общественной палаты Республики Татарстан Ольга Павлова. Она отметила, что физическая культура и спорт — одни из важнейших предметов в школьной программе, поэтому экзамен по этому предмету должен стать обязательным.
«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — сказала Павлова. Об этом она заявила ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир», проходящего в Казани.
Она также отметила проблемы с нехваткой преподавателей и разным состоянием здоровья у школьников. По ее словам, в Республике Татарстан 55% детей имеют разные уровни здоровья и не могут выполнять все требования школьной программы. «А что делать с этими детьми? Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так же работать нельзя», — подчеркнула член ОП.
Павлова добавила, что существующая система оценки знаний по физической культуре требует доработки. Она подчеркнула необходимость создания единых подходов к проведению экзамена с учетом состояния здоровья детей. Кроме того, по ее мнению, важно повысить престиж профессии учителя физической культуры и обеспечить школы квалифицированными кадрами.
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