Причины не спать: куда пойти на «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге

Вечером 17 мая в Санкт-Петербурге снова пройдет акция «Ночь музеев», полная искусств и новых впечатлений. Участников ждут встречи с писательницей, истории о выдающихся женщинах, городские панорамы, закулисье театров и многое другое. Подборка самых ярких событий — в афише URA.RU.
История и даты проведения акции «Ночь музеев»
В ночь с 17 на 18 мая 2025 года по всей России вновь пройдет масштабная культурная акция — «Ночь музеев». Музеи, галереи, библиотеки и арт-пространства будут открыты допоздна, а некоторые — вплоть до рассвета.
Идея ночных музейных прогулок зародилась в Берлине в 1997 году, а в России впервые воплотилась в Красноярске в 2002-м. С тех пор акция стала любимым майским ритуалом: по данным вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, только в Петербурге в 2024 году ее посетили более 50 тысяч человек.
Только раз в году можно попасть на уникальные экскурсии, увидеть редкие экспонаты, поучаствовать в перформансах и мастер-классах в необычное ночное время. Чтобы не пропустить главное — изучите программу заранее: часть мероприятий бесплатна или требует регистрации, на другие нужны билеты. Самые интересные события разлетаются в первые дни.
Центральная детская библиотека Кировского района (6+)
Петербург — настоящий город-музей, где можно встретить самые неожиданные экспозиции: от ароматов XIX века до советских игровых автоматов и мира магии.
В Центральной детской библиотеке Кировского района 17 мая пройдет путешествие «По музеям Санкт-Петербурга» с интерактивной презентацией, видеороликом «Санкт-Петербург с высоты птичьего полета», викториной, пазлами и книжной выставкой «Многоликий Петербург».
Вход по предварительной регистрации. Встреча начнется в 11:00 и продлится час.
Библиотека им. К. А. Тимирязева (16+)
17 мая состоится встреча с писательницей Александрой Эмбер и презентация ее книги «Карп, который мечтал стать драконом» (16+), победившей в конкурсе «Любовь с первой строчки» EWA.
Гости узнают, как японская мифология переплетается с вымыслом, как рождалась история, и смогут пообщаться с автором в атмосфере вдохновения и восточной культуры.
Вход по предварительной регистрации. Встреча продлится с 16:30 до 18:00.
Детская библиотека г. Санкт-Петербурга (6+)
Детская библиотека приглашает детей от 6 лет на мастер-класс с художником Сашей Кашанской. Гости вместе нарисуют героев сказок Юрия Коваля, узнают, откуда взялся тигр на подсолнухе и как выглядит зеленая лошадь.
Ребята освоят основы композиции, научатся передавать пропорции и выразительно рисовать животных, а также узнают, как работать с графическими материалами.
Мастер-класс начнется в 12:00 и продлится час, вход свободный.
Юношеская библиотека им. А. Гайдара (6+)
На творческом занятии «Прогулки по городу», приуроченном ко Дню музеев, участники создадут коллажи, вдохновленные атмосферой любимого Петербурга. Под руководством педагога дети и взрослые поработают с разными материалами, освоят основы композиции и узнают интересные факты о городских достопримечательностях.
Мастер-класс подойдет всем, кто любит искусство и хочет по-новому взглянуть на родной город.
Вход свободный, мастер-класс продлится с 16:00 до 17:00.
Центр британской книги (16+)
На лекции Марина Иванкива — литературовед и доцент СПбГУ — расскажет о женщинах-переводчицах, чьи имена стали неотъемлемой частью истории русской литературы. Участники узнают об их мастерстве, вызовах профессии и подлинных переводческих подвигах в царское, советское и постсоветское время.
Вход свободный, по регистрации на сайте. Встреча начнется в 10:00 и закончится в 14:30.
Музей современного искусства «Артмуза» (0+)
Выставка Натальи Климовой — это признание в любви Женщине как символу внутренней глубины, природы и искусства. Ее героини — не портреты, а образы-состояния, отражающие тонкие чувства и переживания. В каждой картине — многослойный мир, где можно бесконечно искать смыслы. Для художницы искусство — форма жизни, способ говорить о самом сокровенном.
Государственный Эрмитаж (6+)
Выставка раскрывает элегантность женской моды 1920–30-х годов в стиле ар-деко. Главные экспонаты — роскошные бисерные платья и обувь от легендарных дизайнеров: Пуаре, Ланвен, Фортуни, Лелонга и других. Обувная коллекция включает работы мастеров Янторни, Перуджиа, Миллера, Феррагамо, а также редкие целлулоидные каблуки — настоящий арт-объект своего времени. Атмосферу дополнят живопись и графика из Эрмитажа: Матисс, ван Донген, Дюфи, Эрте, а также оригинальные киноафиши 1920-х.
Площадка работает с 11:00 до 20:00.
Зоологический музей Зоологического института РАН (6+)
Животные по-разному защищаются от опасностей — и иногда их способы могут быть опасны для человека. На экскурсии с опытным зоологом вы узнаете:
- какие рыбы используют ядовитые иглы, мощные челюсти и даже электрические разряды;
- чем опасны тропические лягушки и змеи, чья кожа и слюна насыщены токсинами;
- почему некоторые птицы и звери готовы защищать потомство любой ценой;
- и как наибольшую угрозу порой представляют крошечные существа — скорпионы, клещи, морские ежи, кораллы и особенно — кубомедузы.
Экскурсия откроет мир природных стратегий выживания и поможет взглянуть на животных глазами ученого.
Смотровая площадка «Думская башня» (6+)
Историческая прогулка по Думской башне — это шанс прикоснуться к прошлому главной доминанты Невского проспекта. В разное время башня служила телеграфом, пожарной каланчой и площадкой для световых инсталляций.
На пути к вершине вы узнаете, как передавались сигналы о морозах, наводнениях и пожарах, увидите символы оптического телеграфа и уникальный часовой механизм конца XIX века. Финал маршрута — смотровая площадка на высоте 44,5 метра с панорамным видом на центр Петербурга.
Экскурсия продлится с 13:30 до 15:30.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)
Гостей ждет прогулка по Фонтанному дому с посещением двух музейных экспозиций и аудиогидом, погружающим в атмосферу прошлых столетий. Экскурсия расскажет о влиянии культуры Древнего Востока на творчество Анны Ахматовой и о судьбе востоковеда Владимира Шилейко.
Программа:
- 18:00 — хор «Большой распев»
- 20:00 — джаз от Руста Позюмского
- 22:00 — оркестр «Симфонические твари»
- 00:00 — Loo4shiy & Ojo Rojo
- 02:00 — спектакль о Николае Гумилеве
- 04:00 — перформанс «Поэзия жеста» (театр Hand Made)
- Всю ночь — шумерские песни, открытые залы, аудиогиды, Литературное кафе, мастерская царицы Пуаби
Музея истории Кронштадта (6+)
Посетители узнают, как развивался Кронштадт с петровских времен до наших дней. В экспозиции — редкие предметы: копоушка XIX века, «эгоист»-самовар, респиратор для лошади, косметика начала XX века, фотоаппараты, модели судов и подлодок.
Реконструкция блокадной комнаты переносит в годы Великой Отечественной, а архивы и подлинные вещи расскажут о подвиге города. Сотрудники музея поделятся историями создания крепости Кронштадт, ее фортов и судьбами героев, прославивших этот морской рубеж России.
Площадка работает с 11:00 до 19:00.
Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке (12+)
Что скрывается за кулисами театра? Как закрепляют усы, что такое «театральный трюм» и зачем помощнику режиссера пульт? Узнать ответы на эти и другие закулисные тайны можно на экскурсии по внутренним помещениям Молодежного театра на Фонтанке.
Гостей ждет путешествие в закулисье: гримерки, костюмерные, реквизиторские и прочие рабочие пространства откроют свои двери. Вы побываете там, куда обычно не пускают зрителей, и увидите, как создается спектакль — от первого штриха до выхода на сцену.
Экскурсия стартует в 12:00 и продлится час.
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