15 мая 2025
14 мая 2025
13 мая 2025
12 мая 2025
11 мая 2025

Причины не спать: куда пойти на «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге

В Петербурге пройдет акция «Ночь музеев» 17 мая: куда пойти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программа бесплатных и платных мероприятий на акции «Ночь музеев»
Программа бесплатных и платных мероприятий на акции «Ночь музеев» Фото:

Вечером 17 мая в Санкт-Петербурге снова пройдет акция «Ночь музеев», полная искусств и новых впечатлений. Участников ждут встречи с писательницей, истории о выдающихся женщинах, городские панорамы, закулисье театров и многое другое. Подборка самых ярких событий — в афише URA.RU.

История и даты проведения акции «Ночь музеев»

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года по всей России вновь пройдет масштабная культурная акция — «Ночь музеев». Музеи, галереи, библиотеки и арт-пространства будут открыты допоздна, а некоторые — вплоть до рассвета.

Идея ночных музейных прогулок зародилась в Берлине в 1997 году, а в России впервые воплотилась в Красноярске в 2002-м. С тех пор акция стала любимым майским ритуалом:  по данным вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, только в Петербурге в 2024 году ее посетили более 50 тысяч человек.

Только раз в году можно попасть на уникальные экскурсии, увидеть редкие экспонаты, поучаствовать в перформансах и мастер-классах в необычное ночное время. Чтобы не пропустить главное — изучите программу заранее: часть мероприятий бесплатна или требует регистрации, на другие нужны билеты. Самые интересные события разлетаются в первые дни.

Центральная детская библиотека Кировского района (6+)

17 мая многие культурные институции будут работать допоздна.
17 мая многие культурные институции будут работать допоздна.
Фото:

Петербург — настоящий город-музей, где можно встретить самые неожиданные экспозиции: от ароматов XIX века до советских игровых автоматов и мира магии.

В Центральной детской библиотеке Кировского района 17 мая пройдет путешествие «По музеям Санкт-Петербурга» с интерактивной презентацией, видеороликом «Санкт-Петербург с высоты птичьего полета», викториной, пазлами и книжной выставкой «Многоликий Петербург».

Вход по предварительной регистрации. Встреча начнется в 11:00 и продлится час.

Библиотека им. К. А. Тимирязева (16+)

17 мая состоится встреча с писательницей Александрой Эмбер и презентация ее книги «Карп, который мечтал стать драконом» (16+), победившей в конкурсе «Любовь с первой строчки» EWA.

Гости узнают, как японская мифология переплетается с вымыслом, как рождалась история, и смогут пообщаться с автором в атмосфере вдохновения и восточной культуры.

Вход по предварительной регистрации. Встреча продлится с 16:30 до 18:00.

Детская библиотека г. Санкт-Петербурга (6+)

Детская библиотека приглашает детей от 6 лет на мастер-класс с художником Сашей Кашанской. Гости вместе нарисуют героев сказок Юрия Коваля, узнают, откуда взялся тигр на подсолнухе и как выглядит зеленая лошадь.

Ребята освоят основы композиции, научатся передавать пропорции и выразительно рисовать животных, а также узнают, как работать с графическими материалами.

Мастер-класс начнется в 12:00 и продлится час, вход свободный.

Юношеская библиотека им. А. Гайдара (6+)

На творческом занятии «Прогулки по городу», приуроченном ко Дню музеев, участники создадут коллажи, вдохновленные атмосферой любимого Петербурга. Под руководством педагога дети и взрослые поработают с разными материалами, освоят основы композиции и узнают интересные факты о городских достопримечательностях.

Мастер-класс подойдет всем, кто любит искусство и хочет по-новому взглянуть на родной город.

Вход свободный, мастер-класс продлится с 16:00 до 17:00.

Центр британской книги (16+)

На лекции Марина Иванкива — литературовед и доцент СПбГУ — расскажет о женщинах-переводчицах, чьи имена стали неотъемлемой частью истории русской литературы. Участники узнают об их мастерстве, вызовах профессии и подлинных переводческих подвигах в царское, советское и постсоветское время.

Вход свободный, по регистрации на сайте. Встреча начнется в 10:00 и закончится в 14:30.

Музей современного искусства «Артмуза» (0+)

Выставка Натальи Климовой — это признание в любви Женщине как символу внутренней глубины, природы и искусства. Ее героини — не портреты, а образы-состояния, отражающие тонкие чувства и переживания. В каждой картине — многослойный мир, где можно бесконечно искать смыслы. Для художницы искусство — форма жизни, способ говорить о самом сокровенном.

Государственный Эрмитаж (6+)

Выставка раскрывает элегантность женской моды 1920–30-х годов в стиле ар-деко. Главные экспонаты — роскошные бисерные платья и обувь от легендарных дизайнеров: Пуаре, Ланвен, Фортуни, Лелонга и других. Обувная коллекция включает работы мастеров Янторни, Перуджиа, Миллера, Феррагамо, а также редкие целлулоидные каблуки — настоящий арт-объект своего времени. Атмосферу дополнят живопись и графика из Эрмитажа: Матисс, ван Донген, Дюфи, Эрте, а также оригинальные киноафиши 1920-х.

Площадка работает с 11:00 до 20:00.

Зоологический музей Зоологического института РАН (6+)

Животные по-разному защищаются от опасностей — и иногда их способы могут быть опасны для человека. На экскурсии с опытным зоологом вы узнаете:

  • какие рыбы используют ядовитые иглы, мощные челюсти и даже электрические разряды;
  • чем опасны тропические лягушки и змеи, чья кожа и слюна насыщены токсинами;
  • почему некоторые птицы и звери готовы защищать потомство любой ценой;
  • и как наибольшую угрозу порой представляют крошечные существа — скорпионы, клещи, морские ежи, кораллы и особенно — кубомедузы.

Экскурсия откроет мир природных стратегий выживания и поможет взглянуть на животных глазами ученого.

Смотровая площадка «Думская башня» (6+)

Посетить акцию «Ночь музеев» может каждый желающий
Посетить акцию «Ночь музеев» может каждый желающий
Фото:

Историческая прогулка по Думской башне — это шанс прикоснуться к прошлому главной доминанты Невского проспекта. В разное время башня служила телеграфом, пожарной каланчой и площадкой для световых инсталляций.

На пути к вершине вы узнаете, как передавались сигналы о морозах, наводнениях и пожарах, увидите символы оптического телеграфа и уникальный часовой механизм конца XIX века. Финал маршрута — смотровая площадка на высоте 44,5 метра с панорамным видом на центр Петербурга.

Экскурсия продлится с 13:30 до 15:30.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)

Гостей ждет прогулка по Фонтанному дому с посещением двух музейных экспозиций и аудиогидом, погружающим в атмосферу прошлых столетий. Экскурсия расскажет о влиянии культуры Древнего Востока на творчество Анны Ахматовой и о судьбе востоковеда Владимира Шилейко.

Программа:

  • 18:00 — хор «Большой распев»
  • 20:00 — джаз от Руста Позюмского
  • 22:00 — оркестр «Симфонические твари»
  • 00:00 — Loo4shiy & Ojo Rojo
  • 02:00 — спектакль о Николае Гумилеве
  • 04:00 — перформанс «Поэзия жеста» (театр Hand Made)
  • Всю ночь — шумерские песни, открытые залы, аудиогиды, Литературное кафе, мастерская царицы Пуаби

Музея истории Кронштадта (6+)

Посетители узнают, как развивался Кронштадт с петровских времен до наших дней. В экспозиции — редкие предметы: копоушка XIX века, «эгоист»-самовар, респиратор для лошади, косметика начала XX века, фотоаппараты, модели судов и подлодок.

Реконструкция блокадной комнаты переносит в годы Великой Отечественной, а архивы и подлинные вещи расскажут о подвиге города. Сотрудники музея поделятся историями создания крепости Кронштадт, ее фортов и судьбами героев, прославивших этот морской рубеж России.

Площадка работает с 11:00 до 19:00.

Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке (12+)

Что скрывается за кулисами театра? Как закрепляют усы, что такое «театральный трюм» и зачем помощнику режиссера пульт? Узнать ответы на эти и другие закулисные тайны можно на экскурсии по внутренним помещениям Молодежного театра на Фонтанке.

Гостей ждет путешествие в закулисье: гримерки, костюмерные, реквизиторские и прочие рабочие пространства откроют свои двери. Вы побываете там, куда обычно не пускают зрителей, и увидите, как создается спектакль — от первого штриха до выхода на сцену.

Экскурсия стартует в 12:00 и продлится час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 17 мая в Санкт-Петербурге снова пройдет акция «Ночь музеев», полная искусств и новых впечатлений. Участников ждут встречи с писательницей, истории о выдающихся женщинах, городские панорамы, закулисье театров и многое другое. Подборка самых ярких событий — в афише URA.RU. История и даты проведения акции «Ночь музеев» В ночь с 17 на 18 мая 2025 года по всей России вновь пройдет масштабная культурная акция — «Ночь музеев». Музеи, галереи, библиотеки и арт-пространства будут открыты допоздна, а некоторые — вплоть до рассвета. Идея ночных музейных прогулок зародилась в Берлине в 1997 году, а в России впервые воплотилась в Красноярске в 2002-м. С тех пор акция стала любимым майским ритуалом:  по данным вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, только в Петербурге в 2024 году ее посетили более 50 тысяч человек. Только раз в году можно попасть на уникальные экскурсии, увидеть редкие экспонаты, поучаствовать в перформансах и мастер-классах в необычное ночное время. Чтобы не пропустить главное — изучите программу заранее: часть мероприятий бесплатна или требует регистрации, на другие нужны билеты. Самые интересные события разлетаются в первые дни. Центральная детская библиотека Кировского района (6+) Петербург — настоящий город-музей, где можно встретить самые неожиданные экспозиции: от ароматов XIX века до советских игровых автоматов и мира магии. В Центральной детской библиотеке Кировского района 17 мая пройдет путешествие «По музеям Санкт-Петербурга» с интерактивной презентацией, видеороликом «Санкт-Петербург с высоты птичьего полета», викториной, пазлами и книжной выставкой «Многоликий Петербург». Вход по предварительной регистрации. Встреча начнется в 11:00 и продлится час. Библиотека им. К. А. Тимирязева (16+) 17 мая состоится встреча с писательницей Александрой Эмбер и презентация ее книги «Карп, который мечтал стать драконом» (16+), победившей в конкурсе «Любовь с первой строчки» EWA. Гости узнают, как японская мифология переплетается с вымыслом, как рождалась история, и смогут пообщаться с автором в атмосфере вдохновения и восточной культуры. Вход по предварительной регистрации. Встреча продлится с 16:30 до 18:00. Детская библиотека г. Санкт-Петербурга (6+) Детская библиотека приглашает детей от 6 лет на мастер-класс с художником Сашей Кашанской. Гости вместе нарисуют героев сказок Юрия Коваля, узнают, откуда взялся тигр на подсолнухе и как выглядит зеленая лошадь. Ребята освоят основы композиции, научатся передавать пропорции и выразительно рисовать животных, а также узнают, как работать с графическими материалами. Мастер-класс начнется в 12:00 и продлится час, вход свободный. Юношеская библиотека им. А. Гайдара (6+) На творческом занятии «Прогулки по городу», приуроченном ко Дню музеев, участники создадут коллажи, вдохновленные атмосферой любимого Петербурга. Под руководством педагога дети и взрослые поработают с разными материалами, освоят основы композиции и узнают интересные факты о городских достопримечательностях. Мастер-класс подойдет всем, кто любит искусство и хочет по-новому взглянуть на родной город. Вход свободный, мастер-класс продлится с 16:00 до 17:00. Центр британской книги (16+) На лекции Марина Иванкива — литературовед и доцент СПбГУ — расскажет о женщинах-переводчицах, чьи имена стали неотъемлемой частью истории русской литературы. Участники узнают об их мастерстве, вызовах профессии и подлинных переводческих подвигах в царское, советское и постсоветское время. Вход свободный, по регистрации на сайте. Встреча начнется в 10:00 и закончится в 14:30. Музей современного искусства «Артмуза» (0+) Выставка Натальи Климовой — это признание в любви Женщине как символу внутренней глубины, природы и искусства. Ее героини — не портреты, а образы-состояния, отражающие тонкие чувства и переживания. В каждой картине — многослойный мир, где можно бесконечно искать смыслы. Для художницы искусство — форма жизни, способ говорить о самом сокровенном. Государственный Эрмитаж (6+) Выставка раскрывает элегантность женской моды 1920–30-х годов в стиле ар-деко. Главные экспонаты — роскошные бисерные платья и обувь от легендарных дизайнеров: Пуаре, Ланвен, Фортуни, Лелонга и других. Обувная коллекция включает работы мастеров Янторни, Перуджиа, Миллера, Феррагамо, а также редкие целлулоидные каблуки — настоящий арт-объект своего времени. Атмосферу дополнят живопись и графика из Эрмитажа: Матисс, ван Донген, Дюфи, Эрте, а также оригинальные киноафиши 1920-х. Площадка работает с 11:00 до 20:00. Зоологический музей Зоологического института РАН (6+) Животные по-разному защищаются от опасностей — и иногда их способы могут быть опасны для человека. На экскурсии с опытным зоологом вы узнаете: Экскурсия откроет мир природных стратегий выживания и поможет взглянуть на животных глазами ученого. Смотровая площадка «Думская башня» (6+) Историческая прогулка по Думской башне — это шанс прикоснуться к прошлому главной доминанты Невского проспекта. В разное время башня служила телеграфом, пожарной каланчой и площадкой для световых инсталляций. На пути к вершине вы узнаете, как передавались сигналы о морозах, наводнениях и пожарах, увидите символы оптического телеграфа и уникальный часовой механизм конца XIX века. Финал маршрута — смотровая площадка на высоте 44,5 метра с панорамным видом на центр Петербурга. Экскурсия продлится с 13:30 до 15:30. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+) Гостей ждет прогулка по Фонтанному дому с посещением двух музейных экспозиций и аудиогидом, погружающим в атмосферу прошлых столетий. Экскурсия расскажет о влиянии культуры Древнего Востока на творчество Анны Ахматовой и о судьбе востоковеда Владимира Шилейко. Программа: Музея истории Кронштадта (6+) Посетители узнают, как развивался Кронштадт с петровских времен до наших дней. В экспозиции — редкие предметы: копоушка XIX века, «эгоист»-самовар, респиратор для лошади, косметика начала XX века, фотоаппараты, модели судов и подлодок. Реконструкция блокадной комнаты переносит в годы Великой Отечественной, а архивы и подлинные вещи расскажут о подвиге города. Сотрудники музея поделятся историями создания крепости Кронштадт, ее фортов и судьбами героев, прославивших этот морской рубеж России. Площадка работает с 11:00 до 19:00. Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке (12+) Что скрывается за кулисами театра? Как закрепляют усы, что такое «театральный трюм» и зачем помощнику режиссера пульт? Узнать ответы на эти и другие закулисные тайны можно на экскурсии по внутренним помещениям Молодежного театра на Фонтанке. Гостей ждет путешествие в закулисье: гримерки, костюмерные, реквизиторские и прочие рабочие пространства откроют свои двери. Вы побываете там, куда обычно не пускают зрителей, и увидите, как создается спектакль — от первого штриха до выхода на сцену. Экскурсия стартует в 12:00 и продлится час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...