Взрыв прогремел на предприятии «Свеча» в Башкирии

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В городе Салават прогремел взрыв и начался пожар, МЧС прибыли на место происшествия
В городе Салават прогремел взрыв и начался пожар, МЧС прибыли на место происшествия Фото:

Утром 16 мая в городе Салават (Башкирия) на территории предприятия ООО «Свеча», расположенного на бывшем объекте ОАО «Оптика механического завода», произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В 07:49 (мск) 16.05.2025 по Системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО „Оптика механического завода“ в предприятии ООО „Свеча“ здания размерами 108*40»,— сообщили в МЧС по Башкирии, отметив, что, предварительно, под завалами есть человек. Информация о происшествии размещена на официальном сайте ведомства.

К моменту приезда первых пожарных подразделений разрушения охватили территорию размером 30 на 30 метров. Согласно информации, предоставленной МЧС, имеются пострадавшие. Всего для ликвидации последствий привлечены 43 человека и 17 единиц техники, из которых от МЧС России — 20 спасателей и 9 единиц техники.

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Утром 16 мая в городе Салават (Башкирия) на территории предприятия ООО «Свеча», расположенного на бывшем объекте ОАО «Оптика механического завода», произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону. «В 07:49 (мск) 16.05.2025 по Системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО „Оптика механического завода“ в предприятии ООО „Свеча“ здания размерами 108*40»,— сообщили в МЧС по Башкирии, отметив, что, предварительно, под завалами есть человек. Информация о происшествии размещена на официальном сайте ведомства. К моменту приезда первых пожарных подразделений разрушения охватили территорию размером 30 на 30 метров. Согласно информации, предоставленной МЧС, имеются пострадавшие. Всего для ликвидации последствий привлечены 43 человека и 17 единиц техники, из которых от МЧС России — 20 спасателей и 9 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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