15 мая 2025

Дефицит бюджета ХМАО увеличится на 20 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО скорректируют бюджет на текущий год
В ХМАО скорректируют бюджет на текущий год Фото:

В Югре скорректируют бюджет на текущий год. Дефицит региональной казны вырастет почти на 20 миллиардов рублей,

«Центральной темой предстоящего заседания Думы Югры станет корректировка бюджета текущего года», — сообщает пресс-секретарь председателя думы автономного округа. Доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 9,8 миллиардов рублей, расходы — на 29,3 миллиарда. С учетом внутреннего перераспределения дефицит станет больше на 19,5 миллиардов рублей.

Доходы корректируются в сторону увеличения в основном по безвозмездным поступлениям, по налоговым и неналоговым доходам. Уточненный план бюджета округа на 2025 год выглядит следующим образом: доходы — 416,1 миллиардов рублей, расходы — 494,5 миллиардов, дефицит — 78,3 миллиардов рублей, следует из сообщения.

Ранее URA.RU сообщало, что после корректировки параметров бюджета автономного округа дополнительно будут направлены средства на поддержку участников СВО и их семей. Также деньги пойдут на строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы. 

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В Югре скорректируют бюджет на текущий год. Дефицит региональной казны вырастет почти на 20 миллиардов рублей, «Центральной темой предстоящего заседания Думы Югры станет корректировка бюджета текущего года», — сообщает пресс-секретарь председателя думы автономного округа. Доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 9,8 миллиардов рублей, расходы — на 29,3 миллиарда. С учетом внутреннего перераспределения дефицит станет больше на 19,5 миллиардов рублей. Доходы корректируются в сторону увеличения в основном по безвозмездным поступлениям, по налоговым и неналоговым доходам. Уточненный план бюджета округа на 2025 год выглядит следующим образом: доходы — 416,1 миллиардов рублей, расходы — 494,5 миллиардов, дефицит — 78,3 миллиардов рублей, следует из сообщения. Ранее URA.RU сообщало, что после корректировки параметров бюджета автономного округа дополнительно будут направлены средства на поддержку участников СВО и их семей. Также деньги пойдут на строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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