Дефицит бюджета ХМАО увеличится на 20 миллиардов рублей

В Югре скорректируют бюджет на текущий год. Дефицит региональной казны вырастет почти на 20 миллиардов рублей,
«Центральной темой предстоящего заседания Думы Югры станет корректировка бюджета текущего года», — сообщает пресс-секретарь председателя думы автономного округа. Доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 9,8 миллиардов рублей, расходы — на 29,3 миллиарда. С учетом внутреннего перераспределения дефицит станет больше на 19,5 миллиардов рублей.
Доходы корректируются в сторону увеличения в основном по безвозмездным поступлениям, по налоговым и неналоговым доходам. Уточненный план бюджета округа на 2025 год выглядит следующим образом: доходы — 416,1 миллиардов рублей, расходы — 494,5 миллиардов, дефицит — 78,3 миллиардов рублей, следует из сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что после корректировки параметров бюджета автономного округа дополнительно будут направлены средства на поддержку участников СВО и их семей. Также деньги пойдут на строительство второго моста через Обь в районе Сургута, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах, субсидируемые авиарейсы.
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