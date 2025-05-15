Главный полицейский района в ЯНАО покидает пост, проработав два года

Полиция Ямальского района ЯНАО осталась без руководителя. Начальник ОМВД Сергей Просин переводится в другой регион, сообщили URA.RU анонимные источники, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
«Начальник ОМВД Ямальского района переводится в другой субъект РФ», — сообщили в пресс-службе окружного УМВД, отвечая на вопрос корреспондента. Подполковник полиции Сергей Просин назначен на должность в марте 2023 года.
До назначения на пост он занимал должность заместителя начальника ОМВД по Муравленко. За два года службы в Ямальском районе получил очередное специальное звание, став полковником полиции. В какой именно регион и на какую должность уходит полицейский пока не уточняется.
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