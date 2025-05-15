15 мая 2025

Главный полицейский района в ЯНАО покидает пост, проработав два года

Начальник ОМВД Ямальского района Просин переводится в другой регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник полиции Ямальского района уезжает с Ямала
Начальник полиции Ямальского района уезжает с Ямала Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полиция Ямальского района ЯНАО осталась без руководителя. Начальник ОМВД Сергей Просин переводится в другой регион, сообщили URA.RU анонимные источники, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Начальник ОМВД Ямальского района переводится в другой субъект РФ», — сообщили в пресс-службе окружного УМВД, отвечая на вопрос корреспондента. Подполковник полиции Сергей Просин назначен на должность в марте 2023 года.

До назначения на пост он занимал должность заместителя начальника ОМВД по Муравленко. За два года службы в Ямальском районе получил очередное специальное звание, став полковником полиции. В какой именно регион и на какую должность уходит полицейский пока не уточняется.

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Полиция Ямальского района ЯНАО осталась без руководителя. Начальник ОМВД Сергей Просин переводится в другой регион, сообщили URA.RU анонимные источники, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. «Начальник ОМВД Ямальского района переводится в другой субъект РФ», — сообщили в пресс-службе окружного УМВД, отвечая на вопрос корреспондента. Подполковник полиции Сергей Просин назначен на должность в марте 2023 года. До назначения на пост он занимал должность заместителя начальника ОМВД по Муравленко. За два года службы в Ямальском районе получил очередное специальное звание, став полковником полиции. В какой именно регион и на какую должность уходит полицейский пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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