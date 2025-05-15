15 мая 2025

Суд ХМАО пересмотрит дело опального олигарха Копагойры

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя из Сургута обвиняют в мошенничестве при строительстве домов
Предпринимателя из Сургута обвиняют в мошенничестве при строительстве домов Фото:

В Сургуте городской суд на следующей неделе пересмотрит уголовное дело в отношении бизнесмена Андрея Копайгоры. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при строительстве домов в жилом комплексе «Любимый».

«Заседание суда назначено на понедельник, 19 мая», — пояснили URA.RU в городском суде Сургуте. Причиной повторного рассмотрения стало решение окружного суда, отменившего ранее вынесенный приговор — два года колонии-поселения с освобождением из зала суда.

Андрей Копайгора был арестован в феврале 2021 года по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Его судили по нескольким статьям УК РФ, среди которых мошенничество в особо крупном размере, привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, злоупотребления полномочиями и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд приговорил к двум годам колонии-поселения скандального бизнесмена Андрея Копайгору. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.

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В Сургуте городской суд на следующей неделе пересмотрит уголовное дело в отношении бизнесмена Андрея Копайгоры. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при строительстве домов в жилом комплексе «Любимый». «Заседание суда назначено на понедельник, 19 мая», — пояснили URA.RU в городском суде Сургуте. Причиной повторного рассмотрения стало решение окружного суда, отменившего ранее вынесенный приговор — два года колонии-поселения с освобождением из зала суда. Андрей Копайгора был арестован в феврале 2021 года по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Его судили по нескольким статьям УК РФ, среди которых мошенничество в особо крупном размере, привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, злоупотребления полномочиями и другие. Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд приговорил к двум годам колонии-поселения скандального бизнесмена Андрея Копайгору. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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