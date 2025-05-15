Суд ХМАО пересмотрит дело опального олигарха Копагойры

В Сургуте городской суд на следующей неделе пересмотрит уголовное дело в отношении бизнесмена Андрея Копайгоры. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при строительстве домов в жилом комплексе «Любимый».
«Заседание суда назначено на понедельник, 19 мая», — пояснили URA.RU в городском суде Сургуте. Причиной повторного рассмотрения стало решение окружного суда, отменившего ранее вынесенный приговор — два года колонии-поселения с освобождением из зала суда.
Андрей Копайгора был арестован в феврале 2021 года по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Его судили по нескольким статьям УК РФ, среди которых мошенничество в особо крупном размере, привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, злоупотребления полномочиями и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд приговорил к двум годам колонии-поселения скандального бизнесмена Андрея Копайгору. Однако предприниматель был освобожден от реального наказания из-за того, что фактически отбыл срок, находясь в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!