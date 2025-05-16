В Тюмени запустили речные прогулки по Туре

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Теплоходы выходят на воду при благоприятной погоде
Теплоходы выходят на воду при благоприятной погоде Фото:

В Тюмени запустили речные прогулки на теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании.

«Мы запустили поездки. Работаем по расписанию при благоприятных погодных условиях», — сообщили в «Тюменской судоходной компании».

По будням теплоходы отправляются по реке с 13 дня и до полуночи. По выходным — каждый час с 11:00.

Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября.

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В Тюмени запустили речные прогулки на теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании. «Мы запустили поездки. Работаем по расписанию при благоприятных погодных условиях», — сообщили в «Тюменской судоходной компании». По будням теплоходы отправляются по реке с 13 дня и до полуночи. По выходным — каждый час с 11:00. Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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