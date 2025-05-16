В Тюмени запустили речные прогулки по Туре

Теплоходы выходят на воду при благоприятной погоде
В Тюмени запустили речные прогулки на теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в местной судоходной компании.
«Мы запустили поездки. Работаем по расписанию при благоприятных погодных условиях», — сообщили в «Тюменской судоходной компании».
По будням теплоходы отправляются по реке с 13 дня и до полуночи. По выходным — каждый час с 11:00.
Туристические прогулки на теплоходе по Туре проводятся в Тюмени ежегодно. Навигация обычно длится до конца сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!