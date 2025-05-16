Bloomberg: Украина запаниковала после слов Трампа о встрече с Путиным

Украина испытала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — передает Bloomberg. Журналист газеты считает, что в ходе такой встречи американский лидер может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.
15 мая в Стамбуле должны были начаться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Однако встреча перенеслась на следующий день.
Дональд Трамп, ранее допускавший возможность участия в переговорах в Турции, в итоге отказался от этой идеи. Президент США заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, однако точные планы его перемещений остаются неясными.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что прорыв в урегулировании конфликта возможен только при личной встрече президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретная дата такого саммита пока не согласована.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.