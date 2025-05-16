Bloomberg: Украина запаниковала после слов Трампа о встрече с Путиным

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Трамп считает, что только они с Путиным могут остановить конфликт
Трамп считает, что только они с Путиным могут остановить конфликт Фото:

Украина испытала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — передает Bloomberg. Журналист газеты считает, что в ходе такой встречи американский лидер может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией.

15 мая в Стамбуле должны были начаться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Однако встреча перенеслась на следующий день.

Дональд Трамп, ранее допускавший возможность участия в переговорах в Турции, в итоге отказался от этой идеи. Президент США заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, однако точные планы его перемещений остаются неясными.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что прорыв в урегулировании конфликта возможен только при личной встрече президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретная дата такого саммита пока не согласована.

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Украина испытала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg. «Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — передает Bloomberg. Журналист газеты считает, что в ходе такой встречи американский лидер может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией. 15 мая в Стамбуле должны были начаться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Однако встреча перенеслась на следующий день. Дональд Трамп, ранее допускавший возможность участия в переговорах в Турции, в итоге отказался от этой идеи. Президент США заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, однако точные планы его перемещений остаются неясными. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что прорыв в урегулировании конфликта возможен только при личной встрече президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретная дата такого саммита пока не согласована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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