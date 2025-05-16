16 мая 2025

Трамп объявил о введении мощных санкций против России в случае отсутствия сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп уверяет, что введет санкции
Трамп уверяет, что введет санкции Фото:

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых «разрушительных» санкций против России в случае отсутствия сделки по Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможных дополнительных ограничениях в отношении Москвы.

«Я введу», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, могут ли быть введены дополнительные санкции против России. Президент США подчеркнул, что допускает подобное развитие событий «если не будет сделки». Он добавил: «Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет». По его словам, возможные санкции будут «разрушительными для России».

В интервью телеканалу Fox News, вышедшем 16 мая, президент Соединенных Штатов заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский располагает недостаточно вескими аргументами для получения преимуществ в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, Трамп выразил уверенность в возможности организации и проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Трамп намерен в ближайшее время вступить в диалог с российской стороной.

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Президент США Дональд Трамп допустил введение новых «разрушительных» санкций против России в случае отсутствия сделки по Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможных дополнительных ограничениях в отношении Москвы. «Я введу», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, могут ли быть введены дополнительные санкции против России. Президент США подчеркнул, что допускает подобное развитие событий «если не будет сделки». Он добавил: «Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет». По его словам, возможные санкции будут «разрушительными для России». В интервью телеканалу Fox News, вышедшем 16 мая, президент Соединенных Штатов заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский располагает недостаточно вескими аргументами для получения преимуществ в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, Трамп выразил уверенность в возможности организации и проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Трамп намерен в ближайшее время вступить в диалог с российской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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