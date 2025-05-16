16 мая 2025

Трамп: у Зеленского сейчас нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

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Трамп раскритиковал возможности Зеленского
Трамп раскритиковал возможности Зеленского Фото:

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет сильных аргументов для получения преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News 16 мая.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — заявил Дональд Трамп, комментируя позицию Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Трамп добавил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским на посту президента США и подчеркнул, что по-прежнему считает украинского лидера «величайшим торгашом в мире».

Также Трамп заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Трамп хочет говорить с Россией в ближайшее время.

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет сильных аргументов для получения преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News 16 мая. «Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — заявил Дональд Трамп, комментируя позицию Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Трамп добавил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским на посту президента США и подчеркнул, что по-прежнему считает украинского лидера «величайшим торгашом в мире». Также Трамп заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Трамп хочет говорить с Россией в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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