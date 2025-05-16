В жилом многоквартирном доме на улице Набережная в Надыме (ЯНАО) 17 мая произошло возгорание в результате которого пострадали мужчина и маленький ребенок. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что также на пожаре погибла кошка.
«Сегодня в Надыме в 9 часов 05 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на улице Набережная, дом 48 произошло возгорание. На момент прибытия дежурного караула наблюдался дым из окон квартиры третьего этажа. В результате пожара погибло животное — кошка. Пострадал мужчина и маленький ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожар был ликвидирован менее чем за 40 минут. Три человека, включая ребенка — были спасены, еще восемь человек эвакуировались самостоятельно. В тушении принимали участие два добровольца пожарной охраны.
Как отмечают спасатели, в результате пожара закопчена квартира по всей площади 56 квадратных метров, повреждены отделочные материалы стен, потолка и пола на кухне и в коридоре на площади 18 квадратных метров. Причины пожара и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются специалистами.
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