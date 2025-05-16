16 мая 2025

На пожаре в ЯНАО погибла кошка, среди пострадавших ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на третьем этаже дома
Пожар произошел на третьем этаже дома Фото:

В жилом многоквартирном доме на улице Набережная в Надыме (ЯНАО) 17 мая произошло возгорание в результате которого пострадали мужчина и маленький ребенок. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что также на пожаре погибла кошка.

«Сегодня в Надыме в 9 часов 05 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на улице Набережная, дом 48 произошло возгорание. На момент прибытия дежурного караула наблюдался дым из окон квартиры третьего этажа. В результате пожара погибло животное — кошка. Пострадал мужчина и маленький ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар был ликвидирован менее чем за 40 минут. Три человека, включая ребенка — были спасены, еще восемь человек эвакуировались самостоятельно. В тушении принимали участие два добровольца пожарной охраны.

Как отмечают спасатели, в результате пожара закопчена квартира по всей площади 56 квадратных метров, повреждены отделочные материалы стен, потолка и пола на кухне и в коридоре на площади 18 квадратных метров. Причины пожара и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются специалистами.

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В жилом многоквартирном доме на улице Набережная в Надыме (ЯНАО) 17 мая произошло возгорание в результате которого пострадали мужчина и маленький ребенок. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что также на пожаре погибла кошка. «Сегодня в Надыме в 9 часов 05 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на улице Набережная, дом 48 произошло возгорание. На момент прибытия дежурного караула наблюдался дым из окон квартиры третьего этажа. В результате пожара погибло животное — кошка. Пострадал мужчина и маленький ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар был ликвидирован менее чем за 40 минут. Три человека, включая ребенка — были спасены, еще восемь человек эвакуировались самостоятельно. В тушении принимали участие два добровольца пожарной охраны. Как отмечают спасатели, в результате пожара закопчена квартира по всей площади 56 квадратных метров, повреждены отделочные материалы стен, потолка и пола на кухне и в коридоре на площади 18 квадратных метров. Причины пожара и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются специалистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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