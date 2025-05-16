Ремонт набережной продолжается
В Кургане завершается ремонт набережной Тобола. Работы на объекте продлятся еще около двух месяцев. Об этом рассказал губернатор области Вадим Шумков.
«Завершается восстановление набережной после прошлогоднего паводка. Полагаю, все основные работы завершим в течение ближайших одного-двух месяцев», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что старая плитка с набережной не будет выброшена. Ее планируют использовать при ремонтных работах в других районах Кургана.
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