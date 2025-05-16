На главной переправе Ямала из-за ледохода пассажиров повезут вертолеты

В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
«Ледоход все ближе и вероятность подвижек льда в районе переправы между городами Салехард-Лабытнанги все выше. Для удобства пассажиров с завтрашнего дня для перевозки будут задействованы суда на воздушных подушках и вертолеты», — сообщается в telegram-канале ямальского дептранса.
Уточняется, что суда на воздушных подушках работают с 6:00 до 23:00. При подвижках льда, заторошиванию трассы и навалах льда в местах посадки высадки пассажиров движение судов на воздушной подушке будет прекращено. Вертолеты будут курсировать с 7:00 до 18:00.
На утро 17 мая до Салехарда ледоходу предстояло преодолеть менее 100 километров. За прошедшие сутки он преодолел 20 километров.
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