16 мая 2025

На главной переправе Ямала из-за ледохода пассажиров повезут вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолеты начнут перевозку пассажиров с 18 мая
Вертолеты начнут перевозку пассажиров с 18 мая Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

«Ледоход все ближе и вероятность подвижек льда в районе переправы между городами Салехард-Лабытнанги все выше. Для удобства пассажиров с завтрашнего дня для перевозки будут задействованы суда на воздушных подушках и вертолеты», — сообщается в telegram-канале ямальского дептранса.

Уточняется, что суда на воздушных подушках работают с 6:00 до 23:00. При подвижках льда, заторошиванию трассы и навалах льда в местах посадки высадки пассажиров движение судов на воздушной подушке будет прекращено. Вертолеты будут курсировать с 7:00 до 18:00.

На утро 17 мая до Салехарда ледоходу предстояло преодолеть менее 100 километров. За прошедшие сутки он преодолел 20 километров.

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В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. «Ледоход все ближе и вероятность подвижек льда в районе переправы между городами Салехард-Лабытнанги все выше. Для удобства пассажиров с завтрашнего дня для перевозки будут задействованы суда на воздушных подушках и вертолеты», — сообщается в telegram-канале ямальского дептранса. Уточняется, что суда на воздушных подушках работают с 6:00 до 23:00. При подвижках льда, заторошиванию трассы и навалах льда в местах посадки высадки пассажиров движение судов на воздушной подушке будет прекращено. Вертолеты будут курсировать с 7:00 до 18:00. На утро 17 мая до Салехарда ледоходу предстояло преодолеть менее 100 километров. За прошедшие сутки он преодолел 20 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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