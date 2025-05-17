Илон Маск назвал себя «Императором Кекиусом Максимусом»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя своего профиля в социальной сети X. Американский миллиардер подписал себя как «Император Кекиус Максимус».
Маск известен своей тягой к интернет-мемам и провокационному юмору. На этот раз предприниматель выбрал псевдоним, в котором первая часть — «Кекиус» — отсылает к англоязычному сленговому слову kek, используемому в игровом и интернет-сообществе для выражения смеха. Вторая часть имени — «Максимус» — стилизована под латинский титул, что можно перевести как «величайший». Кроме того, Маск обновил фотографию профиля, где он изображен в императорских доспехах.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск разместил в своей социальной сети X карикатурное, но в то же время мрачное изображение, посредством которого охарактеризовал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Маск представил собственную интерпретацию известной этической дилеммы — «проблемы вагонетки». Согласно его версии, Зеленский принципиально отказывается останавливать вагонетку, тем самым подвергая опасности жизни всех окружающих.
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