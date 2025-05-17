Илон Маск назвал себя «Императором Кекиусом Максимусом»

Маск переименовал свой аккаунт в Х на «Император Кекиус Максимус»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маск переименовал свой аккаунт в Х
Маск переименовал свой аккаунт в Х Фото:

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя своего профиля в социальной сети X. Американский миллиардер подписал себя как «Император Кекиус Максимус».

Маск известен своей тягой к интернет-мемам и провокационному юмору. На этот раз предприниматель выбрал псевдоним, в котором первая часть — «Кекиус» — отсылает к англоязычному сленговому слову kek, используемому в игровом и интернет-сообществе для выражения смеха. Вторая часть имени — «Максимус» — стилизована под латинский титул, что можно перевести как «величайший». Кроме того, Маск обновил фотографию профиля, где он изображен в императорских доспехах.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск разместил в своей социальной сети X карикатурное, но в то же время мрачное изображение, посредством которого охарактеризовал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Маск представил собственную интерпретацию известной этической дилеммы — «проблемы вагонетки». Согласно его версии, Зеленский принципиально отказывается останавливать вагонетку, тем самым подвергая опасности жизни всех окружающих.

Аккаунт Маска в Х
Аккаунт Маска в Х
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя своего профиля в социальной сети X. Американский миллиардер подписал себя как «Император Кекиус Максимус». Маск известен своей тягой к интернет-мемам и провокационному юмору. На этот раз предприниматель выбрал псевдоним, в котором первая часть — «Кекиус» — отсылает к англоязычному сленговому слову kek, используемому в игровом и интернет-сообществе для выражения смеха. Вторая часть имени — «Максимус» — стилизована под латинский титул, что можно перевести как «величайший». Кроме того, Маск обновил фотографию профиля, где он изображен в императорских доспехах. Ранее американский бизнесмен Илон Маск разместил в своей социальной сети X карикатурное, но в то же время мрачное изображение, посредством которого охарактеризовал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Маск представил собственную интерпретацию известной этической дилеммы — «проблемы вагонетки». Согласно его версии, Зеленский принципиально отказывается останавливать вагонетку, тем самым подвергая опасности жизни всех окружающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...