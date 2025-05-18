Генерал объяснил прилет дронов по аэродрому с F-16 под Киевом

Российские войска нанесли удар по авиабазе в Василькове под Киевом «Геранями» в рамках планомерной работы по уничтожению украинских военных объектов. Предположительно, там размещались F-16. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В данной ситуации еще раз подтверждается, что идет планомерная работа по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники… То есть, целями являются самолеты, боевые самолеты, танки, артиллерия, склады, дроны и так далее», — прокомментировал Липовой aif.ru.
До этого сообщалось, что ВС РФ запустили свыше 250 беспилотников «Герань» в сторону Киева и Киевской области. По данным военкоров, основной целью поражения были военные аэродромы, включая аэродром Васильков. На нем, предположительно, размещаются американские истребители F-16, которые были переданы Киеву Западом. В Минобороны позже подтвердили, что был нанесен ряд ударов по украинским военным аэродромам, но без конкретики.
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