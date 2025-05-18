Генерал объяснил прилет дронов по аэродрому с F-16 под Киевом

Генерал Липовой: РФ ударили по аэродромам с целью поражения украинских объектов
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ продолжают работу по планомерному уничтожению военных объектов ВСУ, уточнил генерал Липовой
ВС РФ продолжают работу по планомерному уничтожению военных объектов ВСУ, уточнил генерал Липовой Фото:

Российские войска нанесли удар по авиабазе в Василькове под Киевом «Геранями» в рамках планомерной работы по уничтожению украинских военных объектов. Предположительно, там размещались F-16. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. 

«В данной ситуации еще раз подтверждается, что идет планомерная работа по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники… То есть, целями являются самолеты, боевые самолеты, танки, артиллерия, склады, дроны и так далее», — прокомментировал Липовой aif.ru.

До этого сообщалось, что ВС РФ запустили свыше 250 беспилотников «Герань» в сторону Киева и Киевской области. По данным военкоров, основной целью поражения были военные аэродромы, включая аэродром Васильков. На нем, предположительно, размещаются американские истребители F-16, которые были переданы Киеву Западом. В Минобороны позже подтвердили, что был нанесен ряд ударов по украинским военным аэродромам, но без конкретики. 

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Российские войска нанесли удар по авиабазе в Василькове под Киевом «Геранями» в рамках планомерной работы по уничтожению украинских военных объектов. Предположительно, там размещались F-16. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.  «В данной ситуации еще раз подтверждается, что идет планомерная работа по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники… То есть, целями являются самолеты, боевые самолеты, танки, артиллерия, склады, дроны и так далее», — прокомментировал Липовой aif.ru. До этого сообщалось, что ВС РФ запустили свыше 250 беспилотников «Герань» в сторону Киева и Киевской области. По данным военкоров, основной целью поражения были военные аэродромы, включая аэродром Васильков. На нем, предположительно, размещаются американские истребители F-16, которые были переданы Киеву Западом. В Минобороны позже подтвердили, что был нанесен ряд ударов по украинским военным аэродромам, но без конкретики. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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