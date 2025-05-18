Россия атаковала Киевскую область рекордным числом дронов

Российские военкоры и украинские СМИ пишут о рекордной атаке российских беспилотников на Киев и Киевскую область. Сообщается об отправке не менее 273 дронов «Герань». Основной целью поражения были военные аэродромы. На одном из них, предположительно, базировался американский истребитель F-16.
«ВС РФ атаковали Украину рекордным количеством дронов. Как пишут официальные украинские каналы, было запущено до 273 „гераней“, среди которых дроны-обманки. Атаке подверглись Киев и Киевская область», — пишет канал WarGonzo. В свою очередь, военкор ВГТРК Евгений Поддубный отмечает, что основной удар пришелся на аэродром в Василькове Киевской области. Именно там, предположительно, размещены американские истребители F-16, которые были переданы Украине.
Об атаке пишет и военблогер Юрий Подоляка. Причем он обращает внимание, что российские беспилотники с каждым днем становятся все более эффективными. Минобороны РФ пока не комментируют информацию об ударе.
Украина также использует дроны для атак по территории России. Только за сутки 21 беспилотников были сбиты над Белгородской, Брянской областями. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков накануне сообщил о гибели мирного жителя при атаке украинских БПЛА.
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