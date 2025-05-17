17 мая 2025

Смертельный переворот: два человека погибли в ДТП в Курганской области. Видео

На трассе в Курганской области иномарка улетела в кювет, два человека скончались
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина слетела в кювет и опрокинулась
Машина слетела в кювет и опрокинулась Фото:

В Курганской области днем произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще один получил серьезные травмы. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.

«18 мая в 12:39 на 249 километре федеральной трассы „Екатеринбург-Шадринск-Курган“ произошло ДТП. По предварительным данным, 47-летний водитель Opel Corsa Опель Орса, двигаясь со стороны Шадринска в направлении Кургана, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате водитель и пассажир с переднего сиденья скончались на месте от полученных травм. Еще один 45-летний пассажир получил телесные повреждения», — сообщил Азат Хафизов, врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Шадринский».

По словам Хафизова, на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники Госавтоинспекции. Детали аварии устанавливаются.

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В Курганской области днем произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще один получил серьезные травмы. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция. «18 мая в 12:39 на 249 километре федеральной трассы „Екатеринбург-Шадринск-Курган“ произошло ДТП. По предварительным данным, 47-летний водитель Opel Corsa Опель Орса, двигаясь со стороны Шадринска в направлении Кургана, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате водитель и пассажир с переднего сиденья скончались на месте от полученных травм. Еще один 45-летний пассажир получил телесные повреждения», — сообщил Азат Хафизов, врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Шадринский». По словам Хафизова, на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники Госавтоинспекции. Детали аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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