В Курганской области днем произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще один получил серьезные травмы. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.
«18 мая в 12:39 на 249 километре федеральной трассы „Екатеринбург-Шадринск-Курган“ произошло ДТП. По предварительным данным, 47-летний водитель Opel Corsa Опель Орса, двигаясь со стороны Шадринска в направлении Кургана, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате водитель и пассажир с переднего сиденья скончались на месте от полученных травм. Еще один 45-летний пассажир получил телесные повреждения», — сообщил Азат Хафизов, врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Шадринский».
По словам Хафизова, на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники Госавтоинспекции. Детали аварии устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!