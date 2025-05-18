Захарова уличила канцлера Германии в двусмысленных заявлениях по поставкам ракет Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не доверять заявлениям канцлера Германии Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. По ее мнению, слова немецкого лидера направлены лишь на то, чтобы вывести обсуждение этой темы из публичной плоскости. Об этом Захарова сообщила в своем Telegram-канале 18 мая.
«Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что истинная задача Мерца — скрыть реальные поставки ракет большой дальности, чтобы никто не знал, сколько единиц и когда Германия может передать Украине.
Ранее Фридрих Мерц заявил телеканалу ZDF, что на данный момент Германия не собирается поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку это потребует длительного обучения украинских военных. При этом он отметил, что подобные дебаты изначально не следовало вести публично, поскольку это якобы дало стратегическое преимущество России. В апреле Мерц допускал возможность поставок при согласовании с европейскими партнерами, однако министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил о наличии «множества аргументов» против этого шага. Захарова неоднократно подчеркивала, что любые удары по российским объектам немецкими ракетами Москва будет расценивать как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.