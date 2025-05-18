18 мая 2025
17 мая 2025
16 мая 2025

В ЯНАО под лед провалился снегоход с двумя охотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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На помощь ямальцам выдвинулось четверо спасателей
На помощь ямальцам выдвинулось четверо спасателей Фото:

В 15-ти километрах от Паюты (ЯНАО) утром 18 мая снегоход провалился под лед. На нем двое мужчин направлялись на охоту. Как сообщили в информагентстве властей Приуральского района, пострадавших спас проезжавший мимо водитель.

«Сегодня утром в Приуралье снегоход провалился под лед. По данным ЕДДС, о происшествии сообщил мужчина, который сам находился на месте ЧП в 15 км от Паюты. Они направлялись со стороны Паюты на охоту, но, не доехав до места, с ними случилось ЧП. Промокших горе-охотников нашел проезжавший мимо мужчина», — сообщает ИА «Приуралье» в соцсети vk.com.

Уточняется, что на помощь ямальцам выехало четверо спасателей из Харпа. Охотников переодели в сухую одежду и отправили в Салехард. Медицинская помощь им не потребовалась.

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В 15-ти километрах от Паюты (ЯНАО) утром 18 мая снегоход провалился под лед. На нем двое мужчин направлялись на охоту. Как сообщили в информагентстве властей Приуральского района, пострадавших спас проезжавший мимо водитель. «Сегодня утром в Приуралье снегоход провалился под лед. По данным ЕДДС, о происшествии сообщил мужчина, который сам находился на месте ЧП в 15 км от Паюты. Они направлялись со стороны Паюты на охоту, но, не доехав до места, с ними случилось ЧП. Промокших горе-охотников нашел проезжавший мимо мужчина», — сообщает ИА «Приуралье» в соцсети vk.com. Уточняется, что на помощь ямальцам выехало четверо спасателей из Харпа. Охотников переодели в сухую одежду и отправили в Салехард. Медицинская помощь им не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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