В ЯНАО под лед провалился снегоход с двумя охотниками

В 15-ти километрах от Паюты (ЯНАО) утром 18 мая снегоход провалился под лед. На нем двое мужчин направлялись на охоту. Как сообщили в информагентстве властей Приуральского района, пострадавших спас проезжавший мимо водитель.
«Сегодня утром в Приуралье снегоход провалился под лед. По данным ЕДДС, о происшествии сообщил мужчина, который сам находился на месте ЧП в 15 км от Паюты. Они направлялись со стороны Паюты на охоту, но, не доехав до места, с ними случилось ЧП. Промокших горе-охотников нашел проезжавший мимо мужчина», — сообщает ИА «Приуралье» в соцсети vk.com.
Уточняется, что на помощь ямальцам выехало четверо спасателей из Харпа. Охотников переодели в сухую одежду и отправили в Салехард. Медицинская помощь им не потребовалась.
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