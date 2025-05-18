На место аварии прибыли экстренные службы
В Екатеринбурге на Эльмаше произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. На место аварии прибыла реанимация, спасатели и сотрудники ГИБДД. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
«Перекресток проспекта Космонавтов и Ильича. „Лада Калина“ врезалась в автобус», — сообщают подписчики telegram-канала «Безумный Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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