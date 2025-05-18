18 мая 2025
17 мая 2025

Машина влетела в автобус в Екатеринбурге, приехала реанимация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии прибыли экстренные службы
На место аварии прибыли экстренные службы Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. На место аварии прибыла реанимация, спасатели и сотрудники ГИБДД. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях.

«Перекресток проспекта Космонавтов и Ильича. „Лада Калина“ врезалась в автобус», — сообщают подписчики telegram-канала «Безумный Екб».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Эльмаше произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. На место аварии прибыла реанимация, спасатели и сотрудники ГИБДД. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях. «Перекресток проспекта Космонавтов и Ильича. „Лада Калина“ врезалась в автобус», — сообщают подписчики telegram-канала «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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