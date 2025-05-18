18 мая 2025
17 мая 2025

Пенсионер в ЯНАО вернул свои законные сотни тысяч рублей через прокуратуру

Прокуратура Лабытнанги добилась компенсации пенсионеру за убытки при переселении
© Служба новостей «URA.RU»
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Убытки мужчина понес после изъятия жилого помещения
Убытки мужчина понес после изъятия жилого помещения Фото:

Прокурор города Лабытнанги (ЯНАО) добился выплаты компенсации пенсионеру, который понес убытки при переселении из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, ранее местные власти не выплатили мужчине денежные средства, положенные по закону после изъятия у него жилого помещения.

«Установлено, что органом местного самоуправления жильцу, переселенному из аварийного дома, не выплачены убытки, которые он понес в связи с переездом (после изъятия жилого помещения)», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на сайте. В результате прокуратура взыскала убытки в размере 211 тысяч рублей.

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Прокурор города Лабытнанги (ЯНАО) добился выплаты компенсации пенсионеру, который понес убытки при переселении из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, ранее местные власти не выплатили мужчине денежные средства, положенные по закону после изъятия у него жилого помещения. «Установлено, что органом местного самоуправления жильцу, переселенному из аварийного дома, не выплачены убытки, которые он понес в связи с переездом (после изъятия жилого помещения)», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на сайте. В результате прокуратура взыскала убытки в размере 211 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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