Журфак УрФУ официально возглавил легендарный декан Лозовский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Лозовский руководил журфаком в общей сложности 30 лет
Борис Лозовский руководил журфаком в общей сложности 30 лет Фото:

Как и анонсировало URA.RU, легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский вернулся в кресло руководителя (пока, правда, в статусе исполняющего обязанности). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Приказ подписан», — уточнили там. Лозовский сменил Ивана Некрасова, который был деканом (официально — директором департамента «Факультет журналистики») с ноября 2022-го. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедура сорвалась — по неизвестным причинам.

О грядущей кадровой перестановке URA.RU первым сообщило 30 апреля. Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Он возглавлял журфак в общей сложности более 30 лет — с 1985-го по 1990 годы, а затем с осени 1993 года по конец 2019-го. Покинув пост декана журфака, Лозовский все эти годы продолжал работать там — в качестве профессора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как и анонсировало URA.RU, легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский вернулся в кресло руководителя (пока, правда, в статусе исполняющего обязанности). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Приказ подписан», — уточнили там. Лозовский сменил Ивана Некрасова, который был деканом (официально — директором департамента «Факультет журналистики») с ноября 2022-го. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедура сорвалась — по неизвестным причинам. О грядущей кадровой перестановке URA.RU первым сообщило 30 апреля. Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Он возглавлял журфак в общей сложности более 30 лет — с 1985-го по 1990 годы, а затем с осени 1993 года по конец 2019-го. Покинув пост декана журфака, Лозовский все эти годы продолжал работать там — в качестве профессора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...