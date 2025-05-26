Журфак УрФУ официально возглавил легендарный декан Лозовский

Как и анонсировало URA.RU, легендарный экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский вернулся в кресло руководителя (пока, правда, в статусе исполняющего обязанности). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Приказ подписан», — уточнили там. Лозовский сменил Ивана Некрасова, который был деканом (официально — директором департамента «Факультет журналистики») с ноября 2022-го. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедура сорвалась — по неизвестным причинам.
О грядущей кадровой перестановке URA.RU первым сообщило 30 апреля. Лозовский окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в 1975 году. Он возглавлял журфак в общей сложности более 30 лет — с 1985-го по 1990 годы, а затем с осени 1993 года по конец 2019-го. Покинув пост декана журфака, Лозовский все эти годы продолжал работать там — в качестве профессора.
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