Новое ограничение на продажу алкоголя введут в Челябинской области

В Челябинской области планируется ввести новое ограничение на продажу алкоголя — бары и кафе, расположенные в домах и в пристроях к ним и имеющие в меню соответствующую продукцию, должны быть не менее 50 квадратных метров. Сейчас требованию соответствует лишь каждая пятая точка, сообщили в пресс-службе правительства области.
«В Челябинской области подготовлен законопроект, ограничивающий реализацию алкоголя. В нем устанавливаются новые требования к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
По новым правилам, зал обслуживания в таких объектах должен быть не 50 квадратных метров. Сейчас минимальный порог составляет 40 квадратных метров. «Увеличение площади зала будет способствовать повышению качества обслуживания и снизит риск появления недобросовестных участников рынка», — говорят в правительстве области.
В Челябинской области только 21 из 115 объектов общепита, попадающих под новый закон, имеют зал положенной площади. Владельцам заведений потребуется или увеличить площадь, или перепрофилироваться.
Предполагается также увеличение уставного капитала для организаций, продающих алкоголь в розницу. В Челябинске и Магнитогорске сумма с 200 тысяч увеличится до 400 тысяч рублей, в других городских населенных пунктах — со 100 до 200 тысяч рублей, в сельских населенных пунктах — с 30 до 60 тысяч рублей.
Проект направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Челябинской области. Закон будет введен в действие с 1 сентября 2025 года. Он полностью соответствует целям федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» нацпроекта «Демография», добавляют в региональном правительстве.
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