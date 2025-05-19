В Роскомнадзоре объяснили, как будут выявлять пропаганду чайлдфри* в кино

Фильмы с пропагандой чайлдфри* не получат прокатных удостоверений в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Администраторы цифровых платформ обязаны оперативно удалять противоправный контент
Администраторы цифровых платформ обязаны оперативно удалять противоправный контент Фото:

В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Министерства культуры, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, содержащим пропаганду идеологии чайлдфри (запрещена в РФ) — осознанного отказа от рождения детей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Фильмы с пропагандой чайлдфри не получат прокатные удостоверения, соответствующую поправку в ведомственный приказ внесло Минкультуры», — пишет «Парламентская газета». Решение стало развитием закона, принятого в декабре 2024 года, который ввел административную ответственность за распространение соответствующих взглядов в СМИ, интернете, кино и рекламе.

Роскомнадзор утвердил критерии, по которым информация будет признаваться запрещенной. В реестр попадут сведения, которые:

  • побуждают к отказу от деторождения или оправдывают такой отказ, создавая позитивное отношение к нему;
  • информируют о преимуществах бездетности по сравнению с рождением детей или формируют искаженные представления об их социальной равноценности;
  • демонстрируют отрицательный образ материнства, отцовства, беременности либо формируют положительное отношение к бездетности.

Исключение составит научно-медицинская информация, если она не подпадает под эти критерии. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических — до одного миллиона рублей. Если пропаганда адресована несовершеннолетним, суммы увеличиваются: до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов рублей для юридических. Также возможно приостановление деятельности организации до 90 суток.

С 1 сентября 2025 года администраторы цифровых платформ, включая онлайн-кинотеатры и соцсети, обязаны оперативно удалять противоправный контент. Роскомнадзор будет осуществлять мониторинг и в случае обнаружения запрещенной информации инициировать ее блокировку.

*пропаганда чайлдфри запрещена в РФ

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В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Министерства культуры, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, содержащим пропаганду идеологии чайлдфри (запрещена в РФ) — осознанного отказа от рождения детей. Об этом сообщает «Парламентская газета». «Фильмы с пропагандой чайлдфри не получат прокатные удостоверения, соответствующую поправку в ведомственный приказ внесло Минкультуры», — пишет «Парламентская газета». Решение стало развитием закона, принятого в декабре 2024 года, который ввел административную ответственность за распространение соответствующих взглядов в СМИ, интернете, кино и рекламе. Роскомнадзор утвердил критерии, по которым информация будет признаваться запрещенной. В реестр попадут сведения, которые: Исключение составит научно-медицинская информация, если она не подпадает под эти критерии. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических — до одного миллиона рублей. Если пропаганда адресована несовершеннолетним, суммы увеличиваются: до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов рублей для юридических. Также возможно приостановление деятельности организации до 90 суток. С 1 сентября 2025 года администраторы цифровых платформ, включая онлайн-кинотеатры и соцсети, обязаны оперативно удалять противоправный контент. Роскомнадзор будет осуществлять мониторинг и в случае обнаружения запрещенной информации инициировать ее блокировку. *пропаганда чайлдфри запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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