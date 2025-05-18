Усиление ветра стало причиной приостановки работы судов на главной переправе Ямала

Погода вновь вносит коррективы в работу главной переправы округа
Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) временно прекратили перевозки пассажиров из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Из-за усиления ветра суда на воздушной подушке приостановили свою работу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в своем telegram-канале. Сами суда находятся на берегах переправы.
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