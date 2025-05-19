Песков: Россия предпочитает добиваться целей СВО с помощью дипломатии

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Песков заявил, что поставленные в СВО цели будут достигнуты с помощью дипломатии
Песков заявил, что поставленные в СВО цели будут достигнуты с помощью дипломатии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва рассматривает политико-дипломатические методы как наиболее предпочтительный путь для реализации поставленных в ходе спецоперации задач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности России и отдельных граждан в регионах — это главный результат, к которому движется страна в ходе СВО. По словам российского лидера, у государства есть все средства для этого. 

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Москва рассматривает политико-дипломатические методы как наиболее предпочтительный путь для реализации поставленных в ходе спецоперации задач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.  Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности России и отдельных граждан в регионах — это главный результат, к которому движется страна в ходе СВО. По словам российского лидера, у государства есть все средства для этого. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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