Песков: Россия предпочитает добиваться целей СВО с помощью дипломатии

Москва рассматривает политико-дипломатические методы как наиболее предпочтительный путь для реализации поставленных в ходе спецоперации задач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности России и отдельных граждан в регионах — это главный результат, к которому движется страна в ходе СВО. По словам российского лидера, у государства есть все средства для этого.
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