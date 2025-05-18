Путин раскрыл, каким Россия видит окончание СВО

Главный результат, к которому движется РФ в ходе спецоперации на Украине — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности как самой страны, так и отдельных граждан, которые проживают на территории отдельных регионов. Свое видение президент России Владимир Путин раскрыл в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Он добавил, что у России есть все средства для этого.
«Результат [СВО, к которому движется Россия] — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — рассказал Путин. Соответствующий отрывок с речью президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский лидер также подчеркнул, что у страны достаточно сил и средств, чтобы довести свои цели до нужного результата.
На телеканале «Россия 1» недавно состоялась премьера нового документального фильма, посвященного президенту России Владимиру Путину и приуроченного к 25-й годовщине его первой инаугурации. В фильме президент России отвечает на ряд наиболее острых вопросов, затрагивающих важнейшие события, произошедшие в стране за последние четверть века.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.