Путин раскрыл, каким Россия видит окончание СВО

Путин: создание условий для долгосрочного мира — необходимый результат СВО
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Владимир Путин назвал целью СВО - обеспечение безопасности людей в отдельных российских регионах
Владимир Путин назвал целью СВО - обеспечение безопасности людей в отдельных российских регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главный результат, к которому движется РФ в ходе спецоперации на Украине — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности как самой страны, так и отдельных граждан, которые проживают на территории отдельных регионов. Свое видение президент России Владимир Путин раскрыл в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Он добавил, что у России есть все средства для этого. 

«Результат [СВО, к которому движется Россия] — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — рассказал Путин. Соответствующий отрывок с речью президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский лидер также подчеркнул, что у страны достаточно сил и средств, чтобы довести свои цели до нужного результата.

На телеканале «Россия 1» недавно состоялась премьера нового документального фильма, посвященного президенту России Владимиру Путину и приуроченного к 25-й годовщине его первой инаугурации. В фильме президент России отвечает на ряд наиболее острых вопросов, затрагивающих важнейшие события, произошедшие в стране за последние четверть века.

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Главный результат, к которому движется РФ в ходе спецоперации на Украине — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности как самой страны, так и отдельных граждан, которые проживают на территории отдельных регионов. Свое видение президент России Владимир Путин раскрыл в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Он добавил, что у России есть все средства для этого.  «Результат [СВО, к которому движется Россия] — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — рассказал Путин. Соответствующий отрывок с речью президента опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Российский лидер также подчеркнул, что у страны достаточно сил и средств, чтобы довести свои цели до нужного результата. На телеканале «Россия 1» недавно состоялась премьера нового документального фильма, посвященного президенту России Владимиру Путину и приуроченного к 25-й годовщине его первой инаугурации. В фильме президент России отвечает на ряд наиболее острых вопросов, затрагивающих важнейшие события, произошедшие в стране за последние четверть века.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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