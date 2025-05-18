Стала известна дата последнего звонка в столице ЯНАО

В Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников: последний звонок состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня. Об этом говорится в постановлениях администрации окружной столицы, опубликованных на официальном сайте города.
«Определить 24 мая 2025 года днем проведения в муниципальных общеобразовательных организациях торжественного мероприятия „Последний звонок“. <…> Определить 21 июня 2025 года днем проведения торжественного мероприятия „Выпускной бал“ на территории городского округа город Салехард», — указано в документах администрации.
Также в постановлениях отмечается, что в дни проведения последних звонков и выпускных в городе будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Эта мера направлена на обеспечение порядка и безопасности во время массовых мероприятий с участием школьников и их родителей. Запрет распространяется на все торговые точки, реализующие спиртное на территории муниципалитета.
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