18 мая 2025

Стала известна дата последнего звонка в столице ЯНАО

Последний звонок в Салехарде для школьников прозвенит 24 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия опубликовала постановление с датой праздника
Мэрия опубликовала постановление с датой праздника Фото:

В Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников: последний звонок состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня. Об этом говорится в постановлениях администрации окружной столицы, опубликованных на официальном сайте города.

«Определить 24 мая 2025 года днем проведения в муниципальных общеобразовательных организациях торжественного мероприятия „Последний звонок“. <…> Определить 21 июня 2025 года днем проведения торжественного мероприятия „Выпускной бал“ на территории городского округа город Салехард», — указано в документах администрации.

Также в постановлениях отмечается, что в дни проведения последних звонков и выпускных в городе будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Эта мера направлена на обеспечение порядка и безопасности во время массовых мероприятий с участием школьников и их родителей. Запрет распространяется на все торговые точки, реализующие спиртное на территории муниципалитета.

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В Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников: последний звонок состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня. Об этом говорится в постановлениях администрации окружной столицы, опубликованных на официальном сайте города. «Определить 24 мая 2025 года днем проведения в муниципальных общеобразовательных организациях торжественного мероприятия „Последний звонок“. <…> Определить 21 июня 2025 года днем проведения торжественного мероприятия „Выпускной бал“ на территории городского округа город Салехард», — указано в документах администрации. Также в постановлениях отмечается, что в дни проведения последних звонков и выпускных в городе будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Эта мера направлена на обеспечение порядка и безопасности во время массовых мероприятий с участием школьников и их родителей. Запрет распространяется на все торговые точки, реализующие спиртное на территории муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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