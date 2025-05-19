Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

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Владимиров скончался в возрасте 83 лет
Владимиров скончался в возрасте 83 лет Фото:

На 84-м году жизни скончался артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.

«Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителей пресс-службы. Причина смерти не уточняется.

Владимиров был народным артистом СССР и одним из ведущих солистов Большого театра. Он исполнил выдающиеся партии, в том числе Спартака и Ивана Грозного в постановках хореографа балетмейстера Юрия Григоровича.

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На 84-м году жизни скончался артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. О его смерти сообщили в пресс-службе театра. «Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителей пресс-службы. Причина смерти не уточняется. Владимиров был народным артистом СССР и одним из ведущих солистов Большого театра. Он исполнил выдающиеся партии, в том числе Спартака и Ивана Грозного в постановках хореографа балетмейстера Юрия Григоровича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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