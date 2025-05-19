Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

На 84-м году жизни скончался артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.
«Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителей пресс-службы. Причина смерти не уточняется.
Владимиров был народным артистом СССР и одним из ведущих солистов Большого театра. Он исполнил выдающиеся партии, в том числе Спартака и Ивана Грозного в постановках хореографа балетмейстера Юрия Григоровича.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.