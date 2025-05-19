Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам молодежи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в состав новой рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение о создании межведомственного координационного органа подписал 19 мая президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства округа
«Рабочая группа будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти — словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков», — приводит слова президента Путина в своем telegram-канале пресс-служба правительства округа.
Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко. В состав органа вошли руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты в области образования и воспитания. Ожидается, что новая структура будет разрабатывать и внедрять комплексные меры по формированию у молодежи патриотических ценностей, поддержке семейного воспитания и развитию дополнительных программ для подростков.
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