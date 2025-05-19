Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам молодежи

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Распоряжение подписал президент Путин
Распоряжение подписал президент Путин Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в состав новой рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение о создании межведомственного координационного органа подписал 19 мая президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства округа

«Рабочая группа будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти — словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков», — приводит слова президента Путина в своем telegram-канале пресс-служба правительства округа.

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко. В состав органа вошли руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты в области образования и воспитания. Ожидается, что новая структура будет разрабатывать и внедрять комплексные меры по формированию у молодежи патриотических ценностей, поддержке семейного воспитания и развитию дополнительных программ для подростков.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в состав новой рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение о создании межведомственного координационного органа подписал 19 мая президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства округа «Рабочая группа будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти — словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков», — приводит слова президента Путина в своем telegram-канале пресс-служба правительства округа. Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко. В состав органа вошли руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты в области образования и воспитания. Ожидается, что новая структура будет разрабатывать и внедрять комплексные меры по формированию у молодежи патриотических ценностей, поддержке семейного воспитания и развитию дополнительных программ для подростков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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