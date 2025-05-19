Воздушные подушки на главной переправе ЯНАО возобновили работу

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Об этом сообщает канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и подведомственных учреждений.
Об этом сообщает канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и подведомственных учреждений. Фото:

Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Суда на воздушной подушке возобновили работу», — сообщила пресс-служба департамента. Ранее URA.RU сообщало, что из-за усиления ветра суда на воздушной подушке приостановили движение на переправе.

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Суда на воздушной подушке на переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) возобновили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Суда на воздушной подушке возобновили работу», — сообщила пресс-служба департамента. Ранее URA.RU сообщало, что из-за усиления ветра суда на воздушной подушке приостановили движение на переправе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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